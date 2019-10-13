Dave Mustaine выбирает любимые песни SCORPIONS: «Удивительно, сколько сексуальности в творчестве группы»

«SCORPIONS – одна из самых популярных и старейших групп на планете — даст грандиозный концерт в Беларуси! В 2015 году группа отметила свое 50-летие, а в 2017 отправилась в «Crazy World Tour», в котором исполняет свои самые известные песни: «Send Me An Angel», «Rock You Like A Hurricane», «Still Loving You», «Big City Nights» и, конечно же, легендарную «Wind Of Change», — говорится в анонсе минского концерта 15 ноября, но, раз команда прощаться не обещает, вполне можно планировать попасть, например, на 70-летний юбилей. Или столетний. Ибо SCORPIONS неискоренимы, как эбола. Что и хорошо.

Однако «Send Me An Angel» и прочие баллады-медляки олдовых дискотек — все-таки не единственное, чем может похвастать обширная дискография коллектива. Давайте посмотрим, какой сетлист предпочел бы, допустим, Дэйв Мастейн (здоровьечка ему еще раз) как давний фанат и энциклопедический знаток «скорповского» творчества.

«The Sails Of Charon»

«Стоит подумать о SCORPIONS, сразу вспоминаю эту песню, ведь именно она вдохновила меня как лид-гитариста: невероятный шреддинг, исполненный Ули Джоном Ротом на электрогитаре с подходом классического скрипача. Если бы гитаристы ходили в институт, стоило б ввести правило: перед началом семестра первым делом разучить соло «Sails Of Charon».

«The Zoo»

«Воспринимаю эту песню как разрешение одновременно быть металистом и писать мелодичные темы. «The Zoo» не может похвастаться емким риффом, но мелодия по-настоящему цепка. Помню, услышав, подумал: «Это легализует все, что бы я ни придумал. Я хочу стать одним из крутейших мазафакеров-гитаристов во всем мире. Хочу играть стафф, который другим не под силу. Но также хочу быть мелодичным. «The Zoo» открыла нам двери в мир тяжелой музыки с выраженной мелодикой, что является отличительной характеристикой MEGADETH в рамках «Большой Четверки».

«Another Piece Of Meat»

«Michael Schenker у «скорпов» всегда был как киндер-сюрприз: никогда заранее не известно, появится он на пластинке или нет. Но, вне сомнений, «Another Piece Of Meat» моя любимая песня из всех с его участием. Эти небольшие вкусные гитарные вкрапления, взбрыкивающие промеж вокальных партий и затем практически западающие в соло. Раньше такого в хэви-метале я не слышал».

«Steamrock Fever»

«Эта песня появилась в конце 70-х. Несмотря на то, что в свои 16 лет я был настолько металлизирован, насколько это вообще возможно в данном возрасте, время от времени находил что-то для себя и в смежных жанрах. Эта тема — метал как он есть, и, верьте или нет, но услышав ее, я залез за барабанную установку и научился играть барабанную партию».

«He’s A Woman, She’s A Man»

«Удивительно, сколько сексуальности в творчестве SCORPIONS. Возьмите лирику этой темы, возьмите обложки Virgin Killer или Lovedrive. Для своего времени коллектив был крайне провокативен. Хотя, если честно, мне не сильно интересны кавер-арты, — в случае с «He’s A Woman, She’s A Man» больше всего заводит гитара. Знаете, эти невероятные шред-выбрыки».

«Lovedrive»

«Здесь есть крутой галопирующий рифф и, за ним, контрапунктом идет вторая гитара, показывая, насколько красиво может смотреться гитарный дуэт. Если, конечно, музыканты друг друга чувствуют — и если парни в студии звукозаписи гуру микширования. К счастью, не помню ни одного альбома SCORPIONS, который бы не звучал круто».