OBITUARY анонсировали «Dying Of Everything»: «Подходящее название для той исторической точки, в которой мы находимся»Новинки и новости
13 января OBITUARY выпускают альбом Dying Of Everything. «Мне кажется, это подходящее название для той исторической точки, в которой мы находимся, — комментирует Donald Tardy, — для всего, что каждый человек переживает два последние года».
«Что могло у OBITUARY поменяться музыкально? Когда мы приходили в студию Morrisound в 80-х и начале 90-х, то хотели попробовать каждй доступный эффект, каждую примочку. Сейчас наоборот — гитара Тревора записывается чистяком. Никаких эффектов. А еще куча пивных пивных банок на полу стала гораздо выше».
Ну а вот, собственно, новый трек под названием «The Wrong Time», презентация которого, судя по всему, была приурочена к 55-летнему юбилею Терри Батлера.
Обложку альбома рисовал Mariusz Lewandowski, земля ему пухом.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 202
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Комментарии
atr:
У Epica вышел EP «The Alchemy Project». Особенность не только в куче приглашённых музыкантов, но и в том, что музыкально под них всё сделано. Например, «Human Devastation» с участіем Henri Sattl…
D:
Если человек музыкант, то его удел сочинять/исполнять и записывать музыку при любой ситуации. И никто не указ музыканту что делать. Хоть бегемоты ,хоть пантеры и жир…
Юрий:
Сейчас обложками никого не удивишь , нейросети таких «шедевров» наштампуют чуть больше чем дохера , и платить авторские отчисления никому не надо ;)…
Юрий:
Он прав на 100% , лично я ничего хорошего-нового в плане музыки давным давно не слышал , сплошная копипаста того , что я ещё в 80х- 90х слышал. Даже ветераны сами себя копи…
Игорь:
Тогда нахер фотографов, фитнес инструкторов, ведущих, и вообще развлекательную сферу.
Херовое мнение…
Дед Аким:
К сожалению, придется планку качества снижать. Потому что современные артисты и современные новинки не соответствуют такому стандарту качества. Упростилось всё — …
Алексей:
Дед Аким:
В 2020 году признали Брайана Мэя лучшим гитаристом мира. Обожаю Queen, был на концерте в Москве с Адамом Ламбертом. Но при всем уважении не согласен, есть по крайней мере…
Дед Аким:
Вот классика, кроме Оззи двое его друзей — тоже великих музыкантов — Лемми Килмистер и Сол Хадсон (больше известный как Слэш) …
Дед Аким:
Великолепная песня, мастерство высочайшие, такие группы свой уровень не теряют, несмотря на огромную конкуренцию, полный восторг!!!…
Дед Аким:
Шикарный состав, классика рока, Зак Уальд естественно, странно что Сла Хадсона — Слэша нет, насколько знаю, он с Оззи дружит.
Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators — Crazy Train (Live) https…
Бармалей:
Майка на нем зачетная! У меня такая же ,но пока там все еще надпись- ПЬЮ!…
Anastasiya:
В составе этого феста внезапно оказался Motörhead. Ну эээ… https://blabbermouth.net/news/virtual-ozzfest-2022-to-include-performances-by-ozzy-osbourne-motorhead-megadeth-skid-row-and-others…
Сейчас обложками никого не удивишь , нейросети таких «шедевров» наштампуют чуть больше чем дохера , и платить авторские отчисления никому не надо ;)