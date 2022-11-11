Obituary
11.11.2022

OBITUARY анонсировали «Dying Of Everything»: «Подходящее название для той исторической точки, в которой мы находимся»

Новинки и новости

13 января OBITUARY выпускают альбом Dying Of Everything. «Мне кажется, это подходящее название для той исторической точки, в которой мы находимся, — комментирует Donald Tardy, — для всего, что каждый человек переживает два последние года».

«Что могло у OBITUARY поменяться музыкально? Когда мы приходили в студию Morrisound в 80-х и начале 90-х, то хотели попробовать каждй доступный эффект, каждую примочку. Сейчас наоборот — гитара Тревора записывается чистяком. Никаких эффектов. А еще куча пивных пивных банок на полу стала гораздо выше».

Ну а вот, собственно, новый трек под названием «The Wrong Time», презентация которого, судя по всему, была приурочена к 55-летнему юбилею Терри Батлера.

Обложку альбома рисовал Mariusz Lewandowski, земля ему пухом.

Obituary cover

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1 comment

  • Юрий написал(а):

    Сейчас обложками никого не удивишь , нейросети таких «шедевров» наштампуют чуть больше чем дохера , и платить авторские отчисления никому не надо ;)

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