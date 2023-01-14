obituary drummer donald tardy cat
14.01.2023

Барабанщик OBITUARY Donald Tardy попал в национальные новости как почетный кошатник

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OBITUARY яростны и суровы на сцене; они по-прежнему выпускают убийственные альбомы с апокалипсическими настроениями (к слову, новейший Dying Of Everything уже в Сети) и выглядят мощными мрачными волосатыми дедами. Однако все это не помешало драммеру группы Donald Tardy попасть на американский новостной канал CNN с эпизодом про котиков, добросердечность и милоту. Под вывеской «Metal Meowlisha».

В рамках этой благотворительной инициативы Donald со своей подругой заботятся о бездомных котиках Тампы — уже 17 лет они отлавливают бездомных котов, отвозят их на ветеринарный осмотр, кастрацию/стерилизацию, а потом возвращают на прежнее место, чтобы затем навещать и кормить. Все это, помимо заботы о зверях, помогает контролировать их уличную популяцию.

«Когда я дома, вне туров, то ежедневно перед обедом загружаю свою машину едой и водичкой, а затем, как доставщик почты, развожу все это по разным локациям, где живут коты. В среднем на маршрут уходит около 2.5 часов».

А вот как выглядел новостной выпуск.

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