Барабанщик OBITUARY Donald Tardy попал в национальные новости как почетный кошатникБлог
OBITUARY яростны и суровы на сцене; они по-прежнему выпускают убийственные альбомы с апокалипсическими настроениями (к слову, новейший Dying Of Everything уже в Сети) и выглядят мощными мрачными волосатыми дедами. Однако все это не помешало драммеру группы Donald Tardy попасть на американский новостной канал CNN с эпизодом про котиков, добросердечность и милоту. Под вывеской «Metal Meowlisha».
В рамках этой благотворительной инициативы Donald со своей подругой заботятся о бездомных котиках Тампы — уже 17 лет они отлавливают бездомных котов, отвозят их на ветеринарный осмотр, кастрацию/стерилизацию, а потом возвращают на прежнее место, чтобы затем навещать и кормить. Все это, помимо заботы о зверях, помогает контролировать их уличную популяцию.
«Когда я дома, вне туров, то ежедневно перед обедом загружаю свою машину едой и водичкой, а затем, как доставщик почты, развожу все это по разным локациям, где живут коты. В среднем на маршрут уходит около 2.5 часов».
А вот как выглядел новостной выпуск.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 135
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Барабанщик OBITUARY Donald Tardy попал в национальные новости как почетный кошатник
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Комментарии
goremyka:
Игорь:
Игорь:
Дед Аким:
Скоро Настя подведёт итоги прошлого года, а пока свежий альбом этого года, от легенды панк-рока. Альбом понравился, приятный, качественный, в его стиле, без лишних эк…
Eum:
Надо заценить. WoD понравились сразу, а Drudkh так и не раскусил, ни старое, ни новое…
Bronco:
Станислав Буй:
https://music.yandex.ru/artist/5152674
https://vk.com/gniloi_raion
Всем хой братва вступайте в нашу группу назло троллям…
Тварь:
Алекс написал(а):
меня это не касается
жопу мой и езжай в соледар — там ее ждет взвод боевых хомячков пригожи-рожи! …
Станислав Буй:
Superfuzz:
cpt BARBOSSA написал(а):
P,S.Сладенький шептунчик Paul McCartney теперь ВОКАЛИСТ?
Шептунчик? «Helter Skelter» не слушали?…
Алекс:
insane_clown написал(а):
Алекс написал(а):
А противостояли им обычные донецкие и луганские парни, зачастую на очень скудном обеспечении.
Регулярную армию на Донба…
Алекс:
Тварь написал(а):
Алекс написал(а):
P.S. про»Лешеньку» — опять эти гей-повадки
А тебе что, завидно? так вот — не для тебя я свой отросток растил, лешенька-заинька…
insane_clown:
Алекс написал(а):
А противостояли им обычные донецкие и луганские парни, зачастую на очень скудном обеспечении.
Регулярную армию на Донбассе Россия до 202…
Боже, какая милота