Все умерли. Новинка OBITUARY «A Dying World»

OBITUARY этой осенью едут в американский тур, посвященный тридцатилетию альбома Slowly We Rot (может, позже добавят и европейские даты, пока непонятно), а заодно всем, кто соскучился, предлагают послушать относительно свежий сингл «A Dying World», ранее выходивший как эксклюзивный трек для Adult Swim, а теперь доступный в цифровом виде для всех желающих.