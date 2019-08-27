Все умерли. Новинка OBITUARY «A Dying World»

OBITUARY этой осенью едут в американский тур, посвященный тридцатилетию альбома Slowly We Rot (может, позже добавят и европейские даты, пока непонятно), а заодно всем, кто соскучился, предлагают послушать относительно свежий сингл «A Dying World», ранее выходивший как эксклюзивный трек для Adult Swim, а теперь доступный в цифровом виде для всех желающих.

, рубрика(и): Быстрые новости

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