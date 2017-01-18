Премьера: новая песня OBITUARY «Sentence Day». Фанатам соляков посвящается

OBITUARY в марте выпускают новый альбом, названный просто и со вкусом: Obituary — и к настоящему моменту в эфире уже доступна тема «Sentence Day». Любители соло-партий могут быть счастливы: в этой песне их просто тонна. «В наше время становится все сложнее сочинить что-то цепляющее, — признал в интервью Trevor Peres, — нечто, что бы выдержало проверку временем. Даже несмотря на то, что моя композиторская метал-карьера продолжается уже более тридцати лет.

Но… легче от этого не становится. На самом деле, когда мы работали над Inked In Blood, года четыре ушло на переписывание, переделку, перезаписи песен, пока мы наконец не признали их годными».

К счастью, Obituary им дался легче. Хотя годы снова ушли незаметно. «Как все-таки летит время! — удивленно отметили музыканты, — трудно поверить, что с момента выпуска Inked In Blood прошло уже два с половиной года. Но вот, все, ожидание окончено — и наконец-то фанаты смогут заполучить нечто новенькое. Скорей бы вы уже заценили, ребята. Hang on to your ass!!!»