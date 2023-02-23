Fear Factory
23.02.2023

Новый вокалист FEAR FACTORY Milo Silvestro: «И я никогда, никогда не мог даже вообразить, что буду претендовать на это место»

Блог

FEAR FACTORY наконец выдали великую тайну, кто возглавит группу во фронтменской должности после ухода Burton C. Bell. И хотя Дино сразу обещал, что человек, которого они взяли — и с которым совсем уже скоро начнут первый тур, — не является какой-то звездой и его имя мало кому о чем скажет, медиа и фэны все равно бесконечно пытали его и гадали, кто же там кто. Имя, сестра, имя!

Интриги и правда оказалось немного: мужика зовут Milo Silvestro, он итальянец и познакомился с Дино пару лет назад, в смутные времена, когда вокруг вывески «фабрики страха» множились судебные разбирательства.

Казарес тогда не был уверен, что сможет отстоять название, и на всякий случай готовил сольный проект, для которого нужен был вокалист. Так к нему на прослушивание попал Мило. В 2020-м, однако, суд был выигран, а в сентябре Бартон ушел в закат в готику. Так претендент на сольную группу автоматически попал в ранг повыше. «И я никогда, никогда не мог даже вообразить, что буду претендовать на это место, — прочувствованно сообщает оказавшийся в центре внимания Silvestro, — и когда все получилось, поначалу даже не верил. Так просто не бывает».

Пожелаем же счастливому обладателю лотерейного билета ни в чем не разочароваться. А как он смотрится в группе, расскажу после мартовского концерта.

Количество просмотров: 124

Читайте также:

1 comment

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *