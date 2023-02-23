Новый вокалист FEAR FACTORY Milo Silvestro: «И я никогда, никогда не мог даже вообразить, что буду претендовать на это место»

FEAR FACTORY наконец выдали великую тайну, кто возглавит группу во фронтменской должности после ухода Burton C. Bell. И хотя Дино сразу обещал, что человек, которого они взяли — и с которым совсем уже скоро начнут первый тур, — не является какой-то звездой и его имя мало кому о чем скажет, медиа и фэны все равно бесконечно пытали его и гадали, кто же там кто. Имя, сестра, имя!

Интриги и правда оказалось немного: мужика зовут Milo Silvestro, он итальянец и познакомился с Дино пару лет назад, в смутные времена, когда вокруг вывески «фабрики страха» множились судебные разбирательства.

Казарес тогда не был уверен, что сможет отстоять название, и на всякий случай готовил сольный проект, для которого нужен был вокалист. Так к нему на прослушивание попал Мило. В 2020-м, однако, суд был выигран, а в сентябре Бартон ушел в закат в готику. Так претендент на сольную группу автоматически попал в ранг повыше. «И я никогда, никогда не мог даже вообразить, что буду претендовать на это место, — прочувствованно сообщает оказавшийся в центре внимания Silvestro, — и когда все получилось, поначалу даже не верил. Так просто не бывает».

Пожелаем же счастливому обладателю лотерейного билета ни в чем не разочароваться. А как он смотрится в группе, расскажу после мартовского концерта.

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