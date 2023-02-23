Новый вокалист FEAR FACTORY Milo Silvestro: «И я никогда, никогда не мог даже вообразить, что буду претендовать на это место»Блог
FEAR FACTORY наконец выдали великую тайну, кто возглавит группу во фронтменской должности после ухода Burton C. Bell. И хотя Дино сразу обещал, что человек, которого они взяли — и с которым совсем уже скоро начнут первый тур, — не является какой-то звездой и его имя мало кому о чем скажет, медиа и фэны все равно бесконечно пытали его и гадали, кто же там кто. Имя, сестра, имя!
Интриги и правда оказалось немного: мужика зовут Milo Silvestro, он итальянец и познакомился с Дино пару лет назад, в смутные времена, когда вокруг вывески «фабрики страха» множились судебные разбирательства.
Казарес тогда не был уверен, что сможет отстоять название, и на всякий случай готовил сольный проект, для которого нужен был вокалист. Так к нему на прослушивание попал Мило. В 2020-м, однако, суд был выигран, а в сентябре Бартон ушел
в закат в готику. Так претендент на сольную группу автоматически попал в ранг повыше. «И я никогда, никогда не мог даже вообразить, что буду претендовать на это место, — прочувствованно сообщает оказавшийся в центре внимания Silvestro, — и когда все получилось, поначалу даже не верил. Так просто не бывает».
Пожелаем же счастливому обладателю лотерейного билета ни в чем не разочароваться. А как он смотрится в группе, расскажу после мартовского концерта.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 124
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Новый вокалист FEAR FACTORY Milo Silvestro: «И я никогда, никогда не мог даже вообразить, что буду претендовать на это место»
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Комментарии
Старый пень:
Юрий:
https://www.youtube.com/watch?v=XzpOSKIPe54 тут видеоинтервью…
Тварь:
Anastasiya написал(а):
Тварь написал(а):
но… как же Isole?
Кстати, самая несчастная группа. Когда делали столики с meet-n-greet, к ним вообще никто не подходил И играли пар…
Тварь:
Ігор:
За политическую позицию респект.Успехов в музыкальной деятельности.
P.S Некоторым адекватным стыдно быть руssким.…
Виктор:
пойду пожалуй скину им на релокейшн
больше ведь вообще делать нехуй…
DeKo:
Да играют они в принципе сносно,но смешно как-то это все выглядит.Песни есть хорошие,но «выдающимися талантами» вряд ли это можно назвать.Впрочем отзывы на ютубе у н…
Юрий:
Говнина , политика не причём , просто группа играет какое то дерьмо (((…
Дед Аким:
Шморан написал(а):
Не знаю, кто это г слушает, равно как и Мэйхем например, да даже Металлику или Креатор. Одно дело — сами музыканты, шариковы без образования, …
Андрей (Meremees):
А и я любитель тяжёлой музыки…, и тот же Kreator & Lamb of God для меня весьма обожаемы. Только вот Depeche в моём списке любимых команд тоже имеет место. Как же так?, это ведь с…
Шморан:
Не знаю, кто это г слушает, равно как и Мэйхем например, да даже Металлику или Креатор. Одно дело — сами музыканты, шариковы без образования, им нужно на жизнь зарабат…
aur_s:
Наверное стоило бы попробовать вернуть к себе Рыжую Задницу и записать что-то из воспоминаний. А потом на пенсию всем скопом. …
aur_s:
cpt BARBOSSA написал(а):
zzz написал(а):
Billie Eilish ‘
может кто-то кушал в это время …
https://www.youtube.com/watch?v=XzpOSKIPe54 тут видеоинтервью