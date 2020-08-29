29.08.2020

ASCENSION OF THE WATCHERS, готичный проект вокалиста FEAR FACTORY, выпускает второй лонгплей

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Совсем недавно шла речь о том, что возвращения FEAR FACTORY ждать таки не стоит. И вот, вдогонку, появился повод показать, чем сейчас занят (бывший?) вокалист группы Burton C. Bell. В 2002 году, когда дела на «фабрике» стали разваливаться, из Лос-Анджелеса он переехал к своему другу, музыкальному соратнику и ментору (что бы ни значили эти слова из биографии) John Bechdel в деревенскую часть Пенсильвании. Там они — плюс третьим подключился барабанщик Jayce Lewis — создали группу ASCENSION OF THE WATCHERS.

В 2004 году вышло демо Iconoclast; в 2008-м — дебютник Numinosum. А затем десять лет музыканты потратили на альбом Apocrypha, который появится в этом октябре. Первый сингл и милейшее видео «Ghost Heart» можно оценить ниже — словив в обволакивающе-умиротворенном готик-индастриале реминисценции KILLING JOKE (недаром John Bechdel там в свое время поигрывал на концертах).

К слову, в середине нулевых внимание к Джону, также играющему на клавишах в MINISTRY и рулящим индастриал-роковым FALSE ICONS, старательно привлекала его сестра, автор комиксов и графических романов Alison Bechdel. Любительница биографических работ, в 2006-м она выпустила книгу «Fun Home», по которой позже поставили бродвейский мюзикл. В эпицентре — история того, как Элисон осознала себя лесбиянкой; как пришла с этим открытием к родителям; как отец оказался скрытым геем и любителем молоденьких студентов (он работал учителем английского и параллельно занимался похоронным делом — так, семейный похоронный дом и получил имя «Fun Home»). А потом отец покончил с собой. В общем… нескучно.

Джон стал одним из героев романа и пьесы — но, к счастью, не стал увлекаться ни личными драмами, ни прилюдно искать в себе нечто нетрадиционное. Электронный гуру, бесконечный генератор тем, идей и мелодий, этот парень с ранней юности стопроцентно занят творчеством, жанровой сценической движухой и звукозаписью. В общем, слушая ASCENSION OF THE WATCHERS, сразу понимаешь, кто именно сотворил эту музыку.

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1 comment

  • Ветошь написал(а):

    «В эпицентре — история того, как Элисон осознала себя лесбиянкой; как пришла с этим открытием к родителям; как отец оказался скрытым геем и любителем молоденьких студентов (он работал учителем английского и параллельно занимался похоронным делом — так, семейный похоронный дом и получил имя «Fun Home»). А потом отец покончил с собой.»
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