FEAR FACTORY, Dino Cazares: «Я рад, что группа поменяется. Бартон ведь уже не мог петь вживую»Блог
В начале лета я писала, что возвращения FEAR FACTORY ждать, похоже, не стоит — однако Казарес оказался упорней, чем все ожидали. Несмотря на обилие сайд-проектов, от мощного бренда Дино не отказался — а кого что-то не устраивало, тот… больше не в группе. В том числе и вокалист Burton C. Bell, который вовсю занят продвижением своего готичного проекта ASCENSION OF THE WATCHERS (не особенно, к слову, интересного), — и по собственному признанию, исчерпал в себе как желание судиться, так и любовь к FF, а также — особенно! — бывшим коллегам.
«Я думал об это давно, — говорит Бартон, — судебные тяжбы вокруг имени группы истощили меня. Столкновение эго. Жадность. Не только со стороны музыкантов, но и адвокатов. Я потерял желание что-либо делать в направлении FF. Потерял эту страсть. И… что ж. 30 лет — и так нормальный срок. Альбомы, которые я записал в составе команды, останутся навсегда — равно как и я останусь их неотъемлемой частью. Просто пора двигаться дальше».
Дино, узнавший обо всем этом, как сейчас водится, из социальных сетей, дал Бартону немного времени на одуматься. А потом, не получив взаимопонимания, отправился откровенничать. Так, на комментарий фаната, мол, группа будет уже не та без Си Белла, большой мужик ответил: «Я и рад, что она будет иной. Он ведь уже не мог петь вживую — что, конечно же, не секрет для слушателей, которые годами писали под роликами на ютубе, мол, вам нужен новый голос.
Я лично был бы рад, если бы в течение последних лет он делал какие-то упражнения, заботился о своем голосе, как Майк Пэттон, который по-прежнему орет, как сумасшедший. Или Кори Тейлор, Говард Джонс — ребята, которые совмещают скрим и чистые вокалы. Доказывая, что это совершенно реально.
Если б я был вокалистом, я бы относился к своему голосу бережнее: не пил крепкий алкоголь, не курил, не принимал наркоту. Все мы стареем и должны адаптироваться к новым реалиям. Миллионы вокалистов понимают это — и делают все так, как нужно. А миллионы не понимают — и остаются со своими проблемами».
Что же на фоне вышесказанного будет с командой? Если верить Дино, в 2021 году под маркой FEAR FACTORY появится новый релиз — на выпуск которого и подзарядку отсыревших в распрях батарей было собрано более 25 тысяч долларов в краудфандинговой кампании. О составе и новом голосе мы узнаем попозже — пока же, разминки ради, FEAR FACTORY перезапишут и переиздадут альбом The Industrialist с настоящими барабанами. Надеемся, кому-то, кроме самих музыкантов, это действительно нужно.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 462
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FEAR FACTORY, Dino Cazares: «Я рад, что группа поменяется. Бартон ведь уже не мог петь вживую»
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> О составе и новом голосе мы узнаем попозже — пока же, разминки ради, FEAR FACTORY перезапишут и переиздадут альбом The Industrialist с настоящими барабанами
Интересно, кто барабанить будет? Эррера? Хоглан?
BiOMeX написал(а):
Интересно, кто барабанить будет? Эррера? Хоглан?
Хоглан был бы логичен, но нет. Mike Heller.
Anastasiya написал(а):
Надеемся, кому-то, кроме самих музыкантов, это действительно нужно.
Тут наверное дело ни в этом. Ключевое в шапке ; ‘ КОМУ ЭТО НАДО
Это как если бы PRIEST переписали Ram It Down / обожаемый альбом/ с живым драмером. Как все помнят там долбит box. Я настолько приемлю выведенный звук что живой всё только изгадит. Не нужно городить огороды господа, надо работать а не мастурбировать.Надо привлекать ‘fresh blood’ новеньких и талантливых /если сдулись/. Вот тогда возможно что то и получится.
Все наши мнения-говно. Ждём от Деда Акима ссылок на концерт чайф и очередного откровения /под номером 99345/ от оракула ad noctum начсчёт кто на чём играл.Без него мы не сможем отличить звука барабана от цвета вульвы.