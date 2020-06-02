Ждете возвращения FEAR FACTORY? Лучше не ждите

Некоторое время назад начали циркулировать слухи, будто FEAR FACTORY наконец уладили вопросы, воссоединились и готовятся к туру. Кроме того, в конце 2018 года Burton C. Bell уверял, что записан новый альбом Monolith — и он уже даже отправлен в распоряжение лейбла, чтобы появиться в 2019-м, как только «будут закрыты некоторые юридические моменты». Тем не менее, «моменты» подзатянулись — ну и в свете вышеупомянутых слухов народ обратился к Большому Дино. Потому как большой человек врать не будет — да и в тяжбах по поводу прав на имя команды он не участвует.

(Зато этим вопросом уже три года плотно занимаются вокалист Burton C. Bell, экс-драммер Raymond Herrera и басист Christian Olde Wolbers — что, конечно, не особенно помогает группе издаваться и выступать.)

«На настоящий момент, да и по сути, три года кряду FEAR FACTORY страдает от бесконечных исков, и это не позволяет работать, — подтверждает Cazares, — хотя я сохраняю надежду, что все поменяется в ближайшем будущем.

Что еще тут добавить? Споры между музыкантами уже перешли все границы и вышли за пределы юридических разбирательств. Рушатся карьеры и жизни. Так что я никогда не буду ни говорить с этими людьми, ни играть на одной сцене.

Чем я занимаюсь сейчас? Знаете, мне очень повезло со всеми этими карантинами в том, что звукорежиссер живет по соседству, так что можно идти к нему и писать все, что угодно. Так, я сочинил массу тем — для ASESINO, DIVINE HERESY и даже, возможно, FEAR FACTORY. Я много работаю, делаю множество заготовок, так что мне будет что сказать, когда придет время. Например, очень скоро вы услышите новый материал от ASESINO».

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