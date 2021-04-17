FEAR FACTORY
17.04.2021

Прощание с Бартоном. Слушаем новую тему FEAR FACTORY «Disruptor»

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То, во что не верили; то, что получилось со скандалом; то, что все-таки получилось. FEAR FACTORY в середине июня выпустят новый альбом Aggression Continuum, и прямо сейчас можно послушать/посмотреть видео на сингл «Disruptor». Удивляет ли он? Да не очень.

Несмотря на все претензии к Бартону — мол, он уже не в состоянии петь, а также новый состав FF, в котором помимо Дино значатся басист-вокалист Tony Campos (ASESINO, MAX & IGGOR CAVALERA, STATIC-X, EX-BRUJERIA, EX-MINISTRY, EX-POSSESSED, EX-PRONG, EX-SOULFLY) и драммер Mike Heller (GOREPUNCH, MALIGNANCY, RAVEN, etc), вокал на этом альбоме все тот же, C. Bell’овский. Да и вообще, судя по синглу, за шесть лет не поменялось ничего. Так что считайте запись подарком на память. Хотя если это лучшая песня лонгплея, то, пожалуй, презент таки скучноват.

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1 comment

  • Влад написал(а):

    У них отличный был только первый альбом. Остальные скука.

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