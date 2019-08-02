Вышел новый сингл BORKNAGAR «The Fire That Burns»

BORKNAGAR, распрощавшиеся в этом году с Винтерсоргом, в сентябре выпускают альбом с тру-нордическим названием True North. И сегодня, озадачивая слушателя стилистическим завихрениями, группа показала первый сингл «The Fire That Burns».

«Когда встал вопрос, какую именно песню выбрать в качестве стартовой презентации, очевидным и легким вариантом стала «The Fire That Burns». Причем не потому, что она репрезентативна по отношению к альбому True North, или, может, представляет собой некую музыкальную вершину. Альбом слишком разнообразен, чтобы выразить его одной темой. Однако сама природа этой песни, ее правдивость по отношению к музыкальному наследию BORKNAGAR, а также тема вечно пылающего огня, обусловили выбор. Огонь, что пылает. Всегда. Искра, что ставит жизнь выше смерти. Enjoy and rock on!»

Текущий состав BORKNAGAR (на фото слева направо):

Øystein G. Brun — гитары

Lars A. Nedland — клавишные, вокал

ICS Vortex — бас-гитара, вокал

Bjørn Dugstad Rønnow — барабаны

Jostein Thomassen — лид-гитара