Vintersorg уходит из BORKNAGAR. «Время принимать сложные решения, позволить обстоятельствам диктовать условия»

Две новости от BORKNAGAR, хорошая и… не знаю. Возможно, хорошая, если вы не любите специфический вокал Винтерсорга. И плохая, если хотели услышать/увидеть его на концертах в обозримом будущем. Итак, во-первых, группа уже заканчивает запись одиннадцатого альбома. А во-вторых, Andreas «Vintersorg» Hedlund оставляет место за микрофоном на I.C.S Vortex в качестве лид-вокалиста и Lars Nedland как дополнительного.

«Решение расстаться было принято по взаимному согласию, в доброжелательной атмосфере, с уважением и пониманием личных причин музыканта, вынудивших его уйти из команды. Никаких драм не произошло, мы остается друзьями. И, вполне возможно, на будущем альбоме вы услышите гостевой вокал Винтерсорга».

«Время принимать сложные решения, позволить обстоятельствам диктовать условия, — написал сам Андреас. — Я оставляю BORKNAGAR одновременно с тяжелым сердцем и облегчением. Легко на душе потому, что, во-первых, все делается по-дружески; во-вторых, в моей ситуации это правильное решение, из уважения к группе и ее слушателям. Ну а тяжко на сердце, ибо я покидаю нечто значимое и прекрасное. После травмы мне трудно ездить на гастроли; работа же осложняет этот вопрос еще больше.

Так что, по сути, своим уходом я подливаю масла в туровый механизм BORKNAGAR, чтобы группа могла без проблем соблюдать насыщенный график, выбираться на гастроли и встречаться со всеми вами. Эта команда всегда останется в моем сердце и в памяти — также надеюсь в будущем принять участие в концертах как гостевой вокалист».