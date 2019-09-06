Мультфильм BORKNAGAR «Up North»

И еще одна тема из нового альбома BORKNAGAR True North: модный у металистов аниматор Costin Chioreanu показал собственное видение песни с названием «Up North» (как видно, разнообразием заголовков норвежцы не балуют). Смотрим, слушаем, наслаждаемся!

, рубрика(и): Быстрые новости

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