NILE покинул фронтмен/гитарист Dallas Toler-Wade

«NILE будет уже не тот», — вздохнули фанаты группы, узнав, что из составного паззла внезапно выпала важная составляющая: фронтмен/гитарист Даллас Толлер-Уэйд, наряду с Сандерсом служивший «найловским» лицом и голосом в течение двух десятков лет. Новость вышла сухой и вежливо-прохладной: спасибо с одной стороны, спасибо с другой — и вроде бы без драм, но при этом и без особенной искренности. В качестве срочной замены (тур стартовал буквально сегодня) уже назначен Brian Kingsland из группы ENTHEAN.

Nile Narcotic Wasteland «Если кто не слышал, подтверждаю: я ушел из NILE, — написал на своей фб-страничке Даллас, — и хотел бы поблагодарить всех поклонников группы, всех друзей и музыкантов, с которыми доводилось встречаться за эти годы. Вы реально крутые ребята. Это конец моего пути в NILE, однако не конец моего пути в музыке.

Мой коллектив NARCOTIC WASTELAND чувствует себя все лучше и лучше, и мы практически закончили работу над вторым альбомом. В этом году релиз увидит свет, после чего начнутся гастроли в его поддержку. Кроме того, я принял гостевое участие на новом диске группы Jon Vesano (также бывший NILE — прим.авт.) IN-DEFILADE, да и вообще планирую загружать себя музыкой по полной программе, на всех возможных уровнях. А NILE я желаю всего хорошего».

Карл также удостоил уход коллеги, в связке с которым провел десятилетия, одним мимолетным «спасибо» и пожеланиями успехов в дальнейшей работе. А затем принялся рекламировать новый состав. Мол, теперь мы, ребята, заживем и будет все как в классическом NILE: свежо, энергично и, главное, Брайан — простой трудолюбивый, высоко мотивированный парень — вернул ощущение командного духа, которого бригаде давно не хватало. «Честное слово, в последний раз я так радовался монолитности и продуктивности состава NILE, когда к нам пришел George Kollias», — написал Карл, ну и… ну и, в общем, увидим.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Sonne 15.02.2017 в 12:20

    А чё за NARCOTIC WASTELAND? Надо поинтересоваться.
    P.S. Нил в последние годы не радовал.

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