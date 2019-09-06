NILE выпускают «Vile Nilotic Rites». Слушаем «Long Shadows Of Dread» с новым вокалистом

И еще одна громкая новинка богатого осеннего метал-сезона. В октябре выходит альбом NILE Vile Nilotic Rites — группы, в которой остался один лишь постоянный участник-старожил Karl Sanders, а на вокально-гитарную должность в 2017 году был принят Brian Kingsland. В роли второго вокалиста выступает басист Brad Parris, немного помогает сам Карл… и, в общем, как все это звучит, оценить можно уже сейчас, прослушав тему под названием «Long Shadows Of Dread».

«Я счастлив, что наконец настал день, когда можно поделиться с фэнами первым синглом, — радуется Карл, — это открывающая песня альбома; песня, которую мы будем с удовольствием играть в ближайших европейских и американских турне.

Я уверен, «Long Shadows Of Dread» сотрет сомнения относительно звука будущего релиза: брутального, бескомпромиссного, насквозь пропитавшего Vile Nilotic Rites деструктивными веяниями. Спасибо всем, кто терпеливо ждал, пока мы закончим кропотливый труд над этим диском… вне сомнений, лучшим в дискографии NILE за долгие годы».