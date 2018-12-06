Тизер будущего альбома NILE

Чтобы никто не забыл про существование NILE, группа поделилась апдейтом из студии, где в настоящий момент происходит напряженная работа над будущим альбомом. Это будет первый релиз с фронтменом и гитаристом по имени Brian Kingsland, пришедшим в прошлом году на место Dallas Toler-Wade. Продюсирует диск Erik Rutan. А вот, собственно, кратенький тизер.