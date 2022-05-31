Karl Sanders из NILE выпускает сольный альбом «Saurian Apocalypse». Как всегда, своеобразный

Karl Sanders из NILE выпускает сольный альбом «Saurian Apocalypse». Как всегда, своеобразныйБлог
Karl Sanders — не только дэз-гений NILE, но и
египетский иноагент сольный артист, на личном счету которого числятся альбомы Saurian Meditation (2004) и Saurian Exorcisms (2009). В них, по давешнему признанию самого Карла, вошли эксперименты, не подходящие стилистически, логически и инструментально для NILE, однако слишком хорошие, чтобы уйти в никуда.
В июле мистическая коллекция будет пополнена третьим диском Saurian Apocalypse, в Сети уже есть его стартовая композиция «The Sun Has Set On the Age Of Man», и… это вообще не то, что должно непременно пополнить домашнюю коллекцию CD дэз-маньяка. Это другая музыка, для неограниченно широкой аудитории; может быть, для фильмов; может быть, для личных трипов в подсознание и обратно; экзотическая, по-восточному тонкая, какая-то вообще не особо монтирующаяся с плотным южнокаролинским белокурым парнем, с годами все больше напоминающим Трампа.
Впрочем, внешность не важна. Сольные работы Сандерса — качественно иная, антиплотская эмбиентальная материя, растворяющая в себе и затаскивающая в страшновато-причудливые медитативные миры быстрее и эффективнее, чем кто-либо мог изначально подумать. Удивительно. Кинематографично. Визионерски. Странно (особенно по части гитар в исполнении Rusty Cooley). Попробуйте.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 191
Читайте также:
- Во славу жутких богов. Концерты NILE, MORBID ANGEL, INCANTATION, WATAIN в Каролинах
- Рок-цитата, Карл Сандерс, NILE: «На новом альбоме немало влияний THE BEATLES»
- NILE выпускают «Vile Nilotic Rites». Слушаем «Long Shadows Of Dread» с новым вокалистом
- Тизер будущего альбома NILE
- NILE покинул фронтмен/гитарист Dallas Toler-Wade
- Фото: BELPHEGOR, NILE в Минске
- NILE и BELPHEGOR в Минске. Брутальные ритуалы
- Премьера. Новое лирик-видео NILE «Call To Destruction» с цитатами исламских радикалистов
- Премьера: драммер NILE George Kollias представил первую тему сольного альбома. Без ансамбля
- Karl Sanders, NILE: «Если мне на концерте станут тыкать в лицо телефоном — я его отберу!»
1 comment
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Два видео к началу лета: брутально-дурацкий грайнд-клип BRUTAL SPHINCTER и серкл-пит в бассейне
-
Karl Sanders из NILE выпускает сольный альбом «Saurian Apocalypse». Как всегда, своеобразный
-
Интервью с гитаристом LORD BELIAL: «Сейчас мы с сыном смотрим «Ходячих Мертвецов» и обсуждаем, как будем действовать в случае Апокалипсиса»
-
ANATHEMA: «Последние два года одному из наших музыкантов приходится очень трудно. Дэн даже предпринимал попытку суицида»
-
BEHEMOTH объявили аукцион на картину из клипа «Ov My Herculean Exile». Средства пойдут в помощь Украине
-
BLIND GUARDIAN выпускают альбом «The God Machine»: «В нем полно моментов для хайротряски»
-
James Hetfield в Бразилии: «Перед концертом в голове возникали разные мысли: мол, я слишком старый, чтобы играть хорошо»
-
Devastation On The Nation: шоу ROTTING CHRIST, BORKNAGAR, ABIGAIL WILLIAMS, GHOST BATH в Гринсборо
-
Dave Ingram, BENEDICTION: «Душевный кризис и депрессия накрывали меня годами»
-
Умер 41-летний фронтмен THE BLACK DAHLIA MURDER Trevor Strnad
Комментарии
- Дед Аким: Новинки Rammstein — Dicke Titten (Official Video) песня хорошая, деревня хорошая, и доярки с сиськами…
- Merzbow: Очень достойное продолжение. Первый был посильнее второго. Более живой что ли. У второго звук более…
- Ринат: Кафе — Товарищ сержант; Tanita Tikaram — Twist in my sobriety Sam Brown — Stop; Карнавал…
- Батхед: Виктор написал(а): (Почему я это знаю? — да достаточно просто серьезно и внимательно послушать их записи,…
- Батхед: Волколак написал(а): Культура этого вашего пития во Франции существует, французы нп улицах бухие не валяются,…
- Адекватный Писюн: Я считаю, что здоровому человеку должно быть похуй на эту новость и на эту книжку.
- Смерть: И… о чем это? А… при чем тут геи, простите? Если один из блэкеров оказался геем, то на весь жанр…
- Волколак: Bronco написал(а): Писюн с глазами написал(а): Пиздеж это все про нужно знать меру. Мало кто ее знает, а…
- Смерть: Стиви Ти так наоборот музыку проигрывал, проверяя стереотип. Ничего внятного там не было, кроме того,…
- Дружище Христос: Антон написал(а): Сверхценное мнение ушлёпка, поддерживающего глобализацию и ЛГБТ. Z! Антоша, тебе и…
- Ad Noctum: Антон написал(а): Z! https://www.youtube.com/shorts /rmEW_cUX3Qc
- Антон: Сверхценное мнение ушлёпка, поддерживающего глобализацию и ЛГБТ. Z!
- Тварь: фаббан… такой «интересный» чел. топит за пу и роиссю, мол «пу правильно бомбит…
Очень достойное продолжение. Первый был посильнее второго. Более живой что ли. У второго звук более вылизанный) более кинематографичный. Даже тем кто слушает tribal, ambient, new age, ritual — найдёт для себя немало интересного.
P. S. — жаль, что шумерский эмбиент от Проскриптора и Ко заглох.