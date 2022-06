Karl Sanders из NILE выпускает сольный альбом «Saurian Apocalypse». Как всегда, своеобразный

Karl Sanders — не только дэз-гений NILE, но и египетский иноагент сольный артист, на личном счету которого числятся альбомы Saurian Meditation (2004) и Saurian Exorcisms (2009). В них, по давешнему признанию самого Карла, вошли эксперименты, не подходящие стилистически, логически и инструментально для NILE, однако слишком хорошие, чтобы уйти в никуда.

В июле мистическая коллекция будет пополнена третьим диском Saurian Apocalypse, в Сети уже есть его стартовая композиция «The Sun Has Set On the Age Of Man», и… это вообще не то, что должно непременно пополнить домашнюю коллекцию CD дэз-маньяка. Это другая музыка, для неограниченно широкой аудитории; может быть, для фильмов; может быть, для личных трипов в подсознание и обратно; экзотическая, по-восточному тонкая, какая-то вообще не особо монтирующаяся с плотным южнокаролинским белокурым парнем, с годами все больше напоминающим Трампа.

Впрочем, внешность не важна. Сольные работы Сандерса — качественно иная, антиплотская эмбиентальная материя, растворяющая в себе и затаскивающая в страшновато-причудливые медитативные миры быстрее и эффективнее, чем кто-либо мог изначально подумать. Удивительно. Кинематографично. Визионерски. Странно (особенно по части гитар в исполнении Rusty Cooley). Попробуйте.

