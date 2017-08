Метал-альбомы белорусской сцены первого полугодия 2017, часть вторая

(часть первую смотрим тут)

В первой части обзора мы обсудили и переслушали свежие альбомы ZNICH, APOLOGETH, BLAINE ROHMER, AMONG GODS, ESSENCE OF DATUM, LATANU, KHRAGKH (надеюсь, одно-два открытия для себя вы таки сделали), едем дальше!

8. FOLCORE Haeresis

Первый альбом кроссжанровой белорусской команды, название которой сходу намекает: будут вам в единой кадке и фолк, и кор, и народные песнопения, и рык, и брейкдауны, и электроника, и… душевность? Душевность, без сомнения, тут во главе. Нечасто бывает так, что, бросившись в модерново-околофолковый омут, группа с первого подхода нащупывает собственное звучание — и пускай не смущают вас вездесущие параллели с ELUVEITIE. В некотором смысле это тоже, конечно, «new wave of folk metal», но волна своя, своеобразная, белорусскоязычная и… обреченная на концертный успех («Я скакала, плясала» — один из главных хитов полугодия, и, чую, Эльвиры с ее мощным голосом будет не хватать на сцене FOLCORE; справится ли новая вокалистка?). Яркий, сочный, запоминающийся релиз, игнорировать который воистину невозможно. (Ежели же кто хочет оценить Haeresis вживую, можно сгонять на двухдневный речицкий фест 19-20 августа.)

9. ZDAŃ Svietłaja pamiać, viečny spakoj

Немного депрессива в этой дыре: мрачный, величественный и, одновременно, отчаянный DSBM с истерическим вокалом Ольги «Athame» Янушкевич. Сводящая с ума монотонность и мелодическая скупость — и, на холодном клавишно-меланхолическом фоне, истошно голосящий вокал, неупокоенная душа, боль и саморазрушение. Саундтрек для черных дней жизни…

10. AMENTIA Scourge

Выпуск третьего лонгплея AMENTIA затянулся: по сути, материал был готов еще в 2016-м, но возникли проблемы у лейбла и с лейблом, и Scourge официально увидел свет только в мае. Причем с обновленным вокальным составом: за гроул в AMENTIA ответил экс-коллега Александра Горона по POSTHUMOUS BLASPHEMER Дмитрий Зубов, плюс кое-где подкричал человек, известный как Валерий «Vile» Toothgrinder. Альбом вышел, прямо скажем, на любителя и ценителя замороченно-техничного дэза с отягощением в брутал. Он мастерски исполнен и объемно-плотен по звуку; каждая партия выведена с маниакальной придирчивостью, поэтому к середине прослушивания внимательный меломан, поддавшись давлению аккуратно просчитанного минчанами хаоса, должен ощутить себя невротиком, старательно пересчитывающим окна домов и плитки асфальта под ногами. Хирургически проработанная, точеная ритмика, жирная феерия баса — факт, что материал писал бас-гитарист, читается с первых же песен; впрочем, соло Артема Сердюка взвизгивают и вгрызаются в сознание не менее агрессивно. Понравится ли все это нелюбителю технарства? Не факт. Но попытаться, конечно же, стоит.

Scourge by Amentia

11. ZMROK Achviara

Неожиданное возвращение! Первый альбом гомельского блэк-метал трио ZMROK Svjatlom zaginuǔszaga dnja вышел в 2005-м, и с тех пор об этом проекте мало кто слышал. На вокале в нем — суровая девушка, известная как Modgud, на бас-гитаре Radzim, на барабанах Darkut — одним словом, все те, кого мы помним по делам OYHRA и ŠMIERCIESLAŬ. Стилистически за годы едва ли что поменялось: все тот же сырой штормяще-лязгающий блэк, яростно-сдавленный вокал, безбашенная интенсивность и ядовитая злоба. Помните, в этом году также вышла компиляция OYHRA? Если вы нашли в ней нечто любопытное для себя, не пропустите и Achviara: оба релиза эти — близкие родственники.

Achviara by Zmrok

12. VAPOR HIEMIS Miortvaja halava

«Atmospheric Electronic post Black Metal with Folk elements and Pagan Spirit. Квинтессированный языческий спиритуализм эзотерически взращённый на первоосновах традиционализма!» О, вы наверняка помните эту необычную группу! VAPOR HIEMIS заявили о себе в 2014-м альбомом Пламя Зимы, а Чорны арнамент зімы, выпущенный в 2015-м, стал лидером нашего чарта два года назад. И в 2017-м черная дискотека продолжается: Miortvaja halava — еще многограннее, еще филиграннее, еще насыщенней и танцевальней. Ну и в финале, как «последний смертельный» — бонусный кавер NOKTURNAL MORTUM «Неба Сумных Начэй».

13. SDREAMEXPLORERS Erasing The Enigma

Название этого проекта пишется как «SDreamExplorerS», но всякие мысли об «SS» — коли таковые возникнут — тут неуместны. Просто парень называет себя Soul Strings, а его ник — DreamExplorer. А еще зовут его Петр Макаров, раньше играл на басу в ESSENCE OF DATUM, а теперь записал фэнтезийный альбом Erasing The Enigma (второй в своей сольной дискографии), в концептуально-лирическую основу которого легла «вселенная» детского мультяшного сериала «My Little Pony — Friendship Is Magic». Впрочем, ничего ни детского, ни наивного, ни даже милого — как можно предположить по обложке — в музыке Erasing The Enigma не наблюдается. В своей основе это мелодик дэз шведского образца с наждачковым скримом и речитативным чистым вокалом, грамотно сработанный и эмоционально насыщенный. Ей-богу, позвала бы этого парня в разогрев на сентябрьский COB.

Erasing the Enigma by SDreamExplorerS

14. ZAKLON Viatry Karačunavaj nočy

Пятый уже альбом сольного проекта минчанина Темнарода — и если вы слышали предыдущие (две рецензии, кстати, можно прочитать по этому линку), то Viatry Karačunavaj nočy едва ли принесут нечто новое. Ну да, впрочем, к новому автор и не стремится, будто мизантроп-Леший, уже в течение 18 лет водя слушателя по топким болотным кругам своей замогильно-атмосферной блэкухи. Драм-машина, сухой кусачий звук, исполненный сдержанного исступления сдавленный скрим; искры речитатива, варган; вязкие траурно-гнетущие замедления, циклично сменяющиеся вихрями скоростных гитарных пассажей. По кругу. По кругу. По кругу. Пока не нападет карачун.

Viatry Karačunavaj nočy by Zaklon

15. КАМАЕДЗIЦА Знают Небеса…

Одиозная группа, чаще упоминающаяся в контексте не музыкальном, а либо идеологическом, либо личном — благодаря активной жизненной и общественной позиции Олега «Радана Лютого» Губича за 17 лет своего существования ставшая локальным культурным явлением, некой вещью в себе, притягательной для одних и сомнительной для других. «За уникальность народов, чистоту рас, доброту справедливости, гармоничность всего человечества, природу, духовную жизнь, мир», — выказывает свое кредо КАМАЕДЗIЦА на официальной страничке и представляет внезапно романтичный альбом Знают Небеса….

Аромат твой – неба ночного так знаком.

Я хочу остаться в мире этом и таком –

Где лишь закрыть глаза достаточно секундно,

И заплываешь, зависаешь, растворяешься…

В тебе. Боль моя. Любовь моя.

«Паган фолк метал» — привычное определение творчества группы, в общем, едва ли применимо к релизу 2017-го. Это, скорее, утяжеленная разновидность т.н. «русского рока», сыгранного в думовом ключе. Хорошо ли? По музыке — неплохо. Но чистый вокал Радана мне определенно не нравится.