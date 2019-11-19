MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD и POISON отыграют стадионный тур в США в 2020-м

MÖTLEY CRÜE несколько лет единодушно визжали, что после прощального «The Final Tour» никогда ничего, но таки опять собрались вместе (за сумму, говорят, порядка $150 миллионов). И в компании с DEF LEPPARD и POISON собираются прокатиться по городам Америки в 2020 году. Убейте меня, если я пойду на это смотреть.