MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD и POISON отыграют стадионный тур в США в 2020-м

MÖTLEY CRÜE несколько лет единодушно визжали, что после прощального «The Final Tour» никогда ничего, но таки опять собрались вместе (за сумму, говорят, порядка $150 миллионов). И в компании с DEF LEPPARD и POISON собираются прокатиться по городам Америки в 2020 году. Убейте меня, если я пойду на это смотреть.

MotLEY CRuE DEF LEPPARD POISON

, рубрика(и): Быстрые новости

Количество просмотров: 108

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги: , ,

﻿

Комментарии

(* если хотите процитировать чей-либо комментарий, нажмите на красную ссылку >>> под ним; для цитирования части комментария выделите нужный текст и опять-таки нажмите на эту ссылку)

  1. Diamond 19.11.2019 в 08:50

    Странно, вроде так стильно уходили — дескать ни-ни, не вернемся. Прилюдно документы подписывали, издевались над теми, кто вернулся после «последних» туров. Будет любопытно наблюдать, как будут объяснять свое возвращение)). Наверняка что-то типа: соскучились по фанатам, нас очень долго упрашивали, чтобы вернулись, хотим дать шанс тем, кто нас не видел… Хотя если прямо скажут, что им выписали внушительный чек и идите все нах…, это будет круто и по рок-н-ролльному!

    >>>
  2. Пнятненько 19.11.2019 в 09:59

    Ясно короче, теперь у вас с бурбутем будут два зеркальных сайта с одними и теми же новостями и обзорами одних и тех же американских концертов. Еще шутейки одни и те же используйте, и совсем интересно будет.

    >>>
  3. Skitzo 19.11.2019 в 10:01

    Я б сходил)

    >>>
  4. ukko 19.11.2019 в 10:18

    никогда не говори никогда…)

    >>>

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

VILDHJARTA вернулись! На подходе альбом «Kaos 2»

Шведская группа VILDHJARTA, выпустив в 2011 году дебютник Måsstaden, с первого хода попала в дамки. Группу расхвалили журналисты, она влетела во всевозможные альтернативные чарты, Century Media здорово постарались с раскруткой, и все...

Close