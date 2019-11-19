MÖTLEY CRÜE несколько лет единодушно визжали, что после прощального «The Final Tour» никогда ничего, но таки опять собрались вместе (за сумму, говорят, порядка $150 миллионов). И в компании с DEF LEPPARD и POISON собираются прокатиться по городам Америки в 2020 году. Убейте меня, если я пойду на это смотреть.
MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD и POISON отыграют стадионный тур в США в 2020-м
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Def Leppard, Mötley Crüe, Poison
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Странно, вроде так стильно уходили — дескать ни-ни, не вернемся. Прилюдно документы подписывали, издевались над теми, кто вернулся после «последних» туров. Будет любопытно наблюдать, как будут объяснять свое возвращение)). Наверняка что-то типа: соскучились по фанатам, нас очень долго упрашивали, чтобы вернулись, хотим дать шанс тем, кто нас не видел… Хотя если прямо скажут, что им выписали внушительный чек и идите все нах…, это будет круто и по рок-н-ролльному!
Ясно короче, теперь у вас с бурбутем будут два зеркальных сайта с одними и теми же новостями и обзорами одних и тех же американских концертов. Еще шутейки одни и те же используйте, и совсем интересно будет.
Я б сходил)
никогда не говори никогда…)