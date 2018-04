Вокалист DEF LEPPARD Joe Elliott: «Я бы хотел петь на собственных похоронах»

Неизвестно, вышла ли уже из похоронной моды песня «My Way», но олдовые рокеры путь выбирают иной. И шутка, мол, «в этот день будет играть музыка, но ты ее не услышишь», едва ли кому-то кажется угрожающей. Особенно если заранее задумал спеть сам.

«Я уже составил завещание, — признается в интервью Joe Elliott, — и указал, что хочу «Anthem» от THE SENSATIONAL ALEX HARVEY BAND; потом, конечно же, «All The Young Dudes» MOTT THE HOOPLE; ну и, наверное, «Rest In Peace» MOTT THE HOOPLE — что, с одной стороны, слишком очевидно, но все же отличная песня. Я даже могу записать ее собственную версию (недаром Джо задействован в группе DOWN ‘n’ OUTZ, играющей кавера MOTT THE HOOPLE — прим.авт.). Да, хочу спеть на собственных похоронах.

Слишком часто народ заказывает что-нибудь типа «Always Look On The Bright Side Of Life» из «монти пайтонов», это уже приелось. Но я бы также хотел вбросить в процесс чутка иронии, чтобы все, кто пускает слезы, смогли внезапно поржать. В общем, я задумываю внести в плейлист что-то безумное — пока не определился, что именно. Однако «Dudes» и «Anthem» должны быть непременно, ибо они круты и вполне себе в тему. Не то чтобы, конечно, похоронный марш, но… «Anthem», со своим барабанным ритмом, клавишными, волынками, перепадами настроения просто выносит душу. Как новогодний гимн. Очень шотландский по своему настроению. И, кажется, это великолепный саундтрек, чтобы пустить мой прах по ветру, — однако же, надеюсь, не в слишком близком времени».

Ozzy озвучил иную позицию: «Знаете, мне пофиг, кто что поставит на моих похоронах в плане музыки. Что угодно — пускай хоть попурри песен Джастина Бибера и Сьюзан Бойл с приправой «We are the Diddy Men». Все, что может порадовать посетителей. Я хочу одного: чтобы этот день не превратился в парад слез и соплей. Я хочу, чтоб это был праздник. Возможно даже, с идиотскими розыгрышами типа что-то кто-то стучит из гроба. Или с видосиками типа я разговариваю с патологоанатомом и прошу высказать авторитетное мнение о причине моей смерти.

Не хочу, чтобы похороны явились днем тоски и печали. Я хочу, чтобы это был день, когда можно сказать ‘спасибо'».

А вы проигрывали в воображении собственные похороны?