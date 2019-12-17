MÖTLEY CRÜE ради тура готовы на ЗОЖ

Пресловутый «The Stadium Tour», который в 2020 году проедет по 22 американским стадионам в составе MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD, POISON, JOAN JETT & THE BLACKHEARTS, и билеты на который продаются с бешеной скоростью, кое-чего потребует и от самих музыкантов. Потому как предстать толстыми развалинами при таких аншлагах и гонорарах (говорят, Live Nation предложила MC $150 миллионов, и группа, которая клялась, мол, больше не вернется, сделала вид, что так и надо) будет совсем не солидно.

Motley Crue 2019Как рапортовали пронырливые шоубиз-издания, одним из условий контракта было, к примеру, то, что Vince Neil приведет себя в порядок, бросит вредные привычки и похудеет на 18 кг.

«Кое-кто из музыкантов работает с тренером, кто-то — с диетологом, чтобы прийти в оптимальную форму, — подтвердил менеджер группы, — потому как для каждого артиста существует элемент неуверенности. Нужна ли кому-то еще моя музыка? Купит ли кто-то билет? Уже на раннем этапе, в ноябре, когда шли переговоры, парни разработали режимы своих тренировок. Если же кто-то не уверен, что Нейл сможет петь… давайте посмотрим по факту. Давайте посмотрим, когда начнется тур, как он выглядит и поет».

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Sonne 17.12.2019 в 15:59

    Думаю, билеты купят даже если они будут разлагаться на сцене.
    Народ такой дверчивый

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  2. Алексей 17.12.2019 в 17:08

    Винс, конечно, выглядит жалко

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  3. Зануда 17.12.2019 в 18:12

    Эксл похудел — сможет и этот. Насчёт пения — хз.

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  4. zzz 17.12.2019 в 22:11

    А голограммы будут?))

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  5. Loretta 18.12.2019 в 02:35

    Я думала, людям важна музыка, а не то, как они выглядят

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  6. Diamond 18.12.2019 в 02:50

    В данном случае важнее шоу))

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