MÖTLEY CRÜE ради тура готовы на ЗОЖ

Пресловутый «The Stadium Tour», который в 2020 году проедет по 22 американским стадионам в составе MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD, POISON, JOAN JETT & THE BLACKHEARTS, и билеты на который продаются с бешеной скоростью, кое-чего потребует и от самих музыкантов. Потому как предстать толстыми развалинами при таких аншлагах и гонорарах (говорят, Live Nation предложила MC $150 миллионов, и группа, которая клялась, мол, больше не вернется, сделала вид, что так и надо) будет совсем не солидно.

Как рапортовали пронырливые шоубиз-издания, одним из условий контракта было, к примеру, то, что Vince Neil приведет себя в порядок, бросит вредные привычки и похудеет на 18 кг.

«Кое-кто из музыкантов работает с тренером, кто-то — с диетологом, чтобы прийти в оптимальную форму, — подтвердил менеджер группы, — потому как для каждого артиста существует элемент неуверенности. Нужна ли кому-то еще моя музыка? Купит ли кто-то билет? Уже на раннем этапе, в ноябре, когда шли переговоры, парни разработали режимы своих тренировок. Если же кто-то не уверен, что Нейл сможет петь… давайте посмотрим по факту. Давайте посмотрим, когда начнется тур, как он выглядит и поет».