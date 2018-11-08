О вкусах не спорят! Mikael Akerfeldt о DEEP PURPLE: «В лучшие годы ни одна группа не могла с ними сравниться. У BLACK SABBATH не было шансов!»

В этом месяце альбому Stormbringer, девятому студийнику DEEP PURPLE, исполняется 44 года. И Mikael Akerfeldt из OPETH не смог пройти мимо, не воздав должное этой команде, попутно называя ее лучшей в своем деле в славных 70-х.

«В лучшие годы DEEP PURPLE ни одна группа не могла с ними сравниться, — считает Микаэль, — поставьте на их фоне, скажем, тех же LED ZEPPELIN… и те просто исчезнут. У BLACK SABBATH тем более не было б ни единого шанса! Это высочайшая энергия, в своей пиковой точке.

Я считаю, Ritchie Blackmore делал свои лучшие вещи в период между 1970 и 1973. Хотя и после, конечно, были фантастические альбомы, хотя и недооцененные некоторыми людьми, — такие как Burn или Stormbringer 1974 года.

Я нашел концертник Made In Japan 1972 года на помойке. Кто-то выбросил мусор — а сверху лежала кипа пластинок. Все взять тогда не решился: по какой-то причине эта затея показалось мне воровством. Хотя, конечно, впоследствии немало жалел… ведь я так и не узнал, что там мог еще откопать! Ну вот хотя бы получил свою первую копию Made In Japan. Версия «Child In Time», озвученная на этом релизе, моя любимая. Именно ее я включаю, когда посещает соответствующее настроение».