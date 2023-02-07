Воскрес Marko Hietala

Времена сейчас в целом маловеселые, однако есть и хорошие новости. Уйдя из NIGHTWISH в депрессивном состоянии (кстати, в недавнем интервью Тарья говорила, что пребывание в NIGHTWISH довело ее до такого стресса, что даже случился удар; что вообще Туомас делает с людьми в этой группе???), удалившись в социальные отшельники, Marko Hietala провел два года в относительном затишье и… реабилитировался! Музыкант вернулся в соцсети с лучезарными селфи, анонсами концертов и новым лирик-видео.

«Привет всем, чудесные люди, — написал он, — прошлым летом я снова начал выступать со своей группой и NORTHERN KINGS. И понял, что играть вживую все еще здорово и весело! Просто удовольствие от этого занятия было на какое-то время погребено под проблемами и дурными жизненными периодами».

Теперь, надо думать, главное — не встречаться с Туомасом!

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