Воскрес Marko Hietala

Воскрес Marko HietalaБлог
Времена сейчас в целом маловеселые, однако есть и хорошие новости. Уйдя из NIGHTWISH в депрессивном состоянии (кстати, в недавнем интервью Тарья говорила, что пребывание в NIGHTWISH довело ее до такого стресса, что даже случился удар; что вообще Туомас делает с людьми в этой группе???), удалившись в социальные отшельники, Marko Hietala провел два года в относительном затишье и… реабилитировался! Музыкант вернулся в соцсети с лучезарными селфи, анонсами концертов и новым лирик-видео.
«Привет всем, чудесные люди, — написал он, — прошлым летом я снова начал выступать со своей группой и NORTHERN KINGS. И понял, что играть вживую все еще здорово и весело! Просто удовольствие от этого занятия было на какое-то время погребено под проблемами и дурными жизненными периодами».
Теперь, надо думать, главное — не встречаться с Туомасом!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 68
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Комментарии
СиРОЖА:
Кирк Хэммет написал(а):
СиРОЖА написал(а):
Юрий написал(а):
Никогда не нравилась эта группа , херь , не жалко.
Ну если тебе это никогда не нравилось,это вовсе не …
Bronco:
Александр написал(а):
Виктор написал(а):
Русским вообще не надо идти в кино. Никогда они этого не умели
С развалом Союза — да. Хорошие фильмы после этого собв…
Кирк Хэммет:
СиРОЖА написал(а):
Юрий написал(а):
Никогда не нравилась эта группа , херь , не жалко.
Ну если тебе это никогда не нравилось,это вовсе не значит что это херь
З…
Виктор:
Александр написал(а):
Бандана на голове не треснет от запросов, чепуха?)))
вся чепуха осталась в твоей стране, так что не переживай…
СиРОЖА:
Юрий написал(а):
Никогда не нравилась эта группа , херь , не жалко.
Ну если тебе это никогда не нравилось,это вовсе не значит что это херь…
juris:
Cenotaph:
Юрий:
Merzbow:
обычные мейнстримовые ссыкуны. Где-то в Австралии смеётся Дуглас Пирс, который эксплуатирует не менее экстремальные образы (в иронично-сатиричном ключе) ещё с 80-х.…
Дружище Христос:
Bronco написал(а):
PitBull написал(а):
Как по мне, так КиШ — унылое распиаренное г. Спроси любого говнаря из 00-х, что он слушает — так это будут Киш, Арея и Раммштайн.
А …
Александр:
Русским вообще не надо идти в кино. Никогда они этого не умели, и никогда не будут уметь, потому что кино не терпит халтуры — вся халтура всег…
Bronco:
PitBull написал(а):
Как по мне, так КиШ — унылое распиаренное г. Спроси любого говнаря из 00-х, что он слушает — так это будут Киш, Арея и Раммштайн.
А еще Сектор га…
Bronco:
Сколько ни пытался врубиться в эту группу (попыток было овермного, с 90х), все было тщетно. Не понимаю чего от них тащутся.…
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