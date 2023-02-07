Marko Hietala
07.02.2023

Воскрес Marko Hietala

Блог

Времена сейчас в целом маловеселые, однако есть и хорошие новости. Уйдя из NIGHTWISH в депрессивном состоянии (кстати, в недавнем интервью Тарья говорила, что пребывание в NIGHTWISH довело ее до такого стресса, что даже случился удар; что вообще Туомас делает с людьми в этой группе???), удалившись в социальные отшельники, Marko Hietala провел два года в относительном затишье и… реабилитировался! Музыкант вернулся в соцсети с лучезарными селфи, анонсами концертов и новым лирик-видео.

«Привет всем, чудесные люди, — написал он, — прошлым летом я снова начал выступать со своей группой и NORTHERN KINGS. И понял, что играть вживую все еще здорово и весело! Просто удовольствие от этого занятия было на какое-то время погребено под проблемами и дурными жизненными периодами».

Теперь, надо думать, главное — не встречаться с Туомасом!

Количество просмотров: 68

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *