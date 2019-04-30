Tarja Turunen выпускает суровый альбом «In The Raw»

14 лет Тарья не поет в NIGHTWISH, однако любые новости о ней на метал-сайтах начинаются с фразы «former NIGHTWISH singer». Наш же tut.by пошел еще дальше и, анонсируя майский концерт певицы, написал: «Готовы поностальгировать? Экс-вокалистка популярной метал-группы привезет в Минск лучшие песни». Мы же не станем делать все эти пошлости и зацикливаться на былом, поэтому сообщаем: Тарья выпускает сольный метал-альбом! Сырой, жестокий, почти блэк (нет), с названием In The Raw.

In The Raw tarja 2019 newСегодня было презентовано лирик-видео на песню «Dead Promises» — которая, возможно, решит, бежать ли вам уже за билетом.

«Мне очень нравится гитарный звук на новом альбоме, — отмечает Тарья, — прямолинейный, бьющий не в бровь, а в глаз. Ведь если мой голос силен, то нужно, чтобы нечто не менее мощное стояло за ним, чтобы не чувствовалось, будто я сама по себе».

, рубрика(и): Блог

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