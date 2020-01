John Dolmayan из SYSTEM OF A DOWN занялся каверами Мадонны и Эминема

..И не только. В отсутствие подвижек в «системе», а также стоящих групп, в которых John Dolmayan мог бы себя проявить (он уже и в SMASHING PUMPKINS хотел, и в SCARS ON BROADWAY играл, и в каких-то суперпроектах подвизался — да все без размаха), музыкант решил выпустить сольник. Но поскольку чукча не писатель композиторство осилит не каждый, то на восьмипесенном альбоме These Grey Men будут лишь кавер-версии.

Треклист выглядит следующим образом.

01. Hung Up (MADONNA)

02. Street Spirit (RADIOHEAD)

03. Beautiful Thieves (AFI)

04. Road To Nowhere (TALKING HEADS)

05. Rock Bottom (EMINEM)

06. Runaway (DEL SHANNON)

07. Starman (DAVID BOWIE)

08. What You Know (TWO DOOR CINEMA CLUB)

Первым, что показали из всего этого, стала одна из самых трогательных и драматичных песен RADIOHEAD «Street Spirit», в записи и переосмыслении которой приняли участие Tom Morello из RAGE AGAINST THE MACHINE и вокалист AVENGED SEVENFOLD M. Shadows. Причем вокальную работу он проделал великолепно. Да и кавер в целом, вроде бы, достаточно креативный — но, мне кажется, дух, надлом и хрупкую поступь канатоходца над полем из минных обломков, с которой оригинальный «Street Spirit» крадется в душу, слишком шумный и наигранно-театральный подход уничтожил. Возможно, с Эминемом получится лучше.

«Street Spirit» — по-настоящему проникновенная, душевная песня, — объясняет свой выбор Dolmayan. — Мне нравится ее угрюмый, дождливый настрой; ощущение, будто сидишь в холодной спальне, за окнами льет, а еще и девушка бросила… Вот такие чувства она на меня навевает. При этом, слушая ее, всякий раз думал: хочется, чтобы барабаны вступали раньше. Или, типа, «как бы эту тему сыграл John Bonham, если б ее сочинили LED ZEPPELIN?» Я большой фанат этой песни, и поэтому хотелось сделать в ее честь свой трибьют».