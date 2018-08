Serj Tankian о SYSTEM OF A DOWN: «Мы сейчас дружны как никогда по той причине, что 12 лет не записывали альбомов»

В 2018-м обострились бурления вокруг SYSTEM OF A DOWN: в какой-то момент музыканты начали утверждать, что работают над новым релизом. Потом Малакян издал весьма симпатичный и бодрый альбом SCARS ON BROADWAY, попутно пнув Сержа за «системный» саботаж. Танкян, не долго думая, прислал коллеге ответочку — мол, я-то не против заняться музыкой, однако кое-кто (идет тычок в Малакяна) чрезмерно много хочет: и денег себе больше, чем всем остальным; и контроль над публикациями в прессе от имени группы; и вообще слишком много единоличных контролей. Поэтому — не договорились и, похоже, не договоримся. Ну а на днях появилась обновленная версия: оказывается, мужская дружба мешает работать над музыкой.

«Творческий процесс должен проходить органично со всех точек зрения, — заметил певец, — к тому же не существует закона, который бы предписывал, что группа должна существовать миллион лет и выпустить миллион дисков.

Нам, к примеру, нравится выступать вместе. И, возможно, мы сейчас дружны как никогда по той причине, что 12 лет не записывали альбомов. Как только начинаешь работать над совместным продуктом, процесс усложняют всякие личные особенности, сложности, все это всплывает и вредит отношениям. Но сейчас мы просто играем концерты — и с удовольствием видимся. Привет, мол, как делищи, что нового произошло за пару месяцев, как мы не встречались? Как семья, то-се? Нам комфортно, нам весело. Играть концерт вместе — это как собраться и провести баскетбольный матч. Мозг совершенно не напрягается — ты просто делаешь свое дело и получаешь удовольствие. В таком формате нам хорошо. И поэтому мы теперь дружны, мы стали гораздо ближе друг другу».

Ну а фанатам, которые что-то там еще ждут поновее, увы. Слушайте SCARS ON BROADWAY.