Цитата. John Dolmayan, SYSTEM OF A DOWN: «У нас есть некий дар, от бога или как угодно, а мы его просираем»

В недавнем интервью John Dolmayan, говоря о SYSTEM OF A DOWN и как круто было кратковременно вернуться с двумя синглами, в очередной раз выразил боль, печаль и огорчение, что группа не в состоянии полноценно двигаться дальше.

«Нам определенно есть что дать миру. И естественно, когда ты выпускаешь нечто, производящее большой резонанс, начинаешь задумываться: почему мы не делаем этого постоянно? На этой мысли я обычно сползаю в подвал разочарования и злости.

Я чувствительный человек и не могу держать эмоции в себе — им нужно как-то прорваться. И усилий, чтобы смириться с ситуацией, нужно все больше, — ибо внутренний реалист говорит, что жизнь конечна. Тебе отмерен некий определенный период времени. И все.

У нас есть некий дар, от бога или как угодно, а мы его просираем. Это можно считать оскорблением всем, кто пытается чего-то добиться в жизни. Мы уже добились, у нас есть талант, есть способности, есть обожающая SOD фан-база, мы продали 30 миллионов альбомов или больше (хз сколько), люди ждут, мечтают о следующих, а мы просто не делаем ничего. Нет ничего хуже: имея возможности, профукивать их и бездействовать, — это худшая в мире ситуация для артиста. Ты как будто вредишь сам себе.

Мы могли бы продолжить карьеру, если б коллеги по группе имели на то желание и отложили в сторону остальные дела. Но такого стремления у них нет».

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