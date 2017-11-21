Гитарист SYSTEM OF A DOWN Daron Malakian: «Интервью Чарльза Мэнсона оказали на меня больше влияние, когда я писал альбом ‘Toxicity'»

19 ноября в мире стало меньше одним одиозным персонажем: в тюрьме умер Чарльз Мэнсон, и знаменитости всех мастей, как обычно, посчитали нужным выразить свое мнение. Исходя по большей части из правила: о покойнике либо плохо, либо еще хуже. Расстроился, судя по всему, только гитарист SYSTEM OF A DOWN Daron Malakian, и после его поста-некролога в Сети немедленно разгорелся баттхерт. Как так? Жалеть убийцу? Садиста? Урода? Маньяка? Да ты, братишка, попутал вкрай берега.

System Of A Down Daron Malakian «Очень жаль слышать о смерти Чарльза Мэнсона. В то время, как я писал альбом Toxicity, его интервью и музыка оказывали на меня большое влияние в творческом плане. Я назвал песню «A.T.W.A.» в честь его организации по охране окружающей среды («Air Trees Water Animals»). Убийства меня не интересовали — мне было любопытно читать его высказывания и представления о человеческом обществе. Эту картинку я попросил нарисовать своего отца — со сквозной мэнсоновской темой. Позже она стала кавер-артом для песни SCARS ON BROADWAY ‘Fucking’, выпускавшейся лимитированным винил-изданием».

System Of A Down Daron Malakian После того, как Интернет забурлил возмущением, Дарон добавил: «Мэнсон был гением, умевшим выразить свои идеи в удивительной форме. И если все, что вы знаете об этом человеке, базируется на сообщениях прессы, гневные комментарии я понимаю. И не виню вас. Но была и другая сторона.

Именно Мэнсон написал песню «Look At Your Game», которую позже перепели GUNS N’ ROSES. Кроме того, у него были блестящие идеи в том, что касается общественного устройства и окружающей среды — и если вы найдете время и почитаете его интервью, то даже те, кто называет меня сейчас отвратительным, не смогут поспорить с этим утверждением. А если вы не согласитесь с ним по вышеназванным темам — тогда уже я стану называть вас отвратными.

Да блин, если бы Мэнсон был идиотом-убийцей, с какой стати ему меня вдохновлять? Я ни в коем виде не поддерживаю убийства и убийц!!!! Мэнсон повлиял на меня как человек творческий. А если вы пишете, будто счастливы, что он сейчас горит в вашем воображаемом аду, то стыдитесь себя самих. Кажется, в своих мыслях вы точно такие же, как убийцы, которых, как вы говорите, вы ненавидите».

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Зеля 22.11.2017 в 12:18

    Смело базарит

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