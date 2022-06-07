Serj Tankian
07.06.2022

Новинка: видео Serj Tankian «Amber»

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Возвращение SYSTEM OF A DOWN оказалось кратким и лаконичным; так, Serj Tankian продолжает сольную карьеру. Но все на ту же тему.

Сегодня он представил видео на песню «Amber» («облака»), исполненную на родном языке с армянским же фолковым певцом Sevak Amroyan. Тема — неутихающий и периодически распаляющийся с новой яростью конфликт в Нагорном Карабахе, и на минималистичном видео, где два бородатых армянина поют, а мальчик посередине отрывает листики из альбома. В конечном итоге бумажки складываются в карту страны.

Незамысловато, не ново (для Сержа), красиво.

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