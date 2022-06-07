07.06.2022
Новинка: видео Serj Tankian «Amber»Новинки и новости
Возвращение SYSTEM OF A DOWN оказалось кратким и лаконичным; так, Serj Tankian продолжает сольную карьеру. Но все на ту же тему.
Сегодня он представил видео на песню «Amber» («облака»), исполненную на родном языке с армянским же фолковым певцом Sevak Amroyan. Тема — неутихающий и периодически распаляющийся с новой яростью конфликт в Нагорном Карабахе, и на минималистичном видео, где два бородатых армянина поют, а мальчик посередине отрывает листики из альбома. В конечном итоге бумажки складываются в карту страны.
Незамысловато, не ново (для Сержа), красиво.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 92
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Комментарии
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- KLINDUK: Музло более-менее годное, но не бласк это. Пойду Ildjarn послушаю на обеде.
- Ксения: Блэк метал? Серьёзно? Говна пусть поест, идиот блять…
- Кирилл Юрич: Это было крайне интересно. Спасибо
- Дед Аким: Это не блэк и дэт метал , но это Потрясающе красиво!!! https://youtu.be/A8UWMFV7ONE
- Anastasiya: Влад написал(а): Как там Sacramentum отбомбили? Не думал что они ещё лобают. В 90х хорошие альбомы у них…
- Дед Аким: Как шикарно, репортаж Нсти это знак качества! Высший уровень! Отныне присно и вовеки веков! Полный восторг
- Влад: Как там Sacramentum отбомбили? Не думал что они ещё лобают. В 90х хорошие альбомы у них были.
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