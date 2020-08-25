Встречайте NORTH KINGSLEY — новый проект басиста SYSTEM OF A DOWN. Осторожно: хип-хоп

Встречайте NORTH KINGSLEY — новый проект басиста SYSTEM OF A DOWN. Осторожно: хип-хопНовинки и новости
Еще один из остановившейся «системы», бас-гитарист Shavarsh «Shavo» Odadjian, неоднократно публично расстраивавшийся из-за заглохшей в середине нулевых студийной карьеры SOAD, подался в сольное творчество. Его проект называется NORTH KINGSLEY, и в качестве мощного (?) старта недавно был выпущен дебютный трехпесенный релиз Vol. 1. Именно такой формат (по три трека в течение нескольких месяцев), по мнению Shavo, позволит глубинно заинтересовать слушателей.
«Мы даем по несколько песен, дабы народ успел как следует в них промариноваться, вместо того, чтобы сразу вываливать 12 треков. Также к каждой из тем прилагается видео, так что они воздействуют и на визуальном уровне».
Музыкально NORTH KINGSLEY — по сути, хип-хоп/рэп с гитарами, и, к примеру, «Shotguns» вызывает стойкие ассоциации с RAGE AGAINST THE MACHINE. Сделано солидно, модно и стильно; однако все это, к сожалению, решительно не мое, так что, в отличие от сольников Танкяна и работ SCARS ON BROADWAY Малакяна, судьбу проекта отслеживать, вероятно, не буду. Но наверняка кому-то понравится.
«Музыкальный материал будет разнообразнее на других «тройках». В том числе и более тяжелые, металевые вещи. Но конечно, появятся слушатели, которые воспримут все это в штыки, — понимает Odadjian, — например, недавно в фэйсбуке я разослал приглашение френдам посмотреть страничку NORTH KINGSLEY. И сразу началось: «Это не музыка, чего ты меня зовешь?» Блина, ты что, музыкальный бог, чтобы судить о работах, которые еще как следует не продемонстрированы? Идиоты будут всегда. Это нормально. Я, услышав такие штуки, улыбаюсь и говорю: «Увидимся в будущем году».
Я, конечно же, не ищу людей, которым проект не понравится. Наоборот. Надеюсь, что публика, ожидающая чего-то нового, откроет его для себя и оценит. Это серьезная работа, в которой есть крутые штуки. И это не какая-то там временная команда по приколу — я намерен заниматься ею всерьез и в течение долгого времени».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 148
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- Рецензия: SYSTEM OF A DOWN
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