SYSTEM OF A DOWN немножко вернулись. «Если этого не сделаем мы, больше некому: у Армении нет других крупных рок-групп»Блог
За последнее десятилетие музыканты SYSTEM OF A DOWN устали объяснять в интервью, почему альбом 2005 года Hypnotize не получает продолжения. То другие проекты, то другие интересы — но главное, если честно, творческие колесики внутри группы не крутятся. Не хотят. Причем отношения между музыкантами абсолютно нормальные — несмотря даже на серьезные политико-идеологические противоречия между леваком Танкяном и классическим консерватором-республиканцем Малакяном. Но… завяли помидоры. Или все-таки плохо полили?
Как все знают, вне зависимости от предпочтений внутри политической экосистемы США, все в SYSTEM OF A DOWN с детства болеют за историческую родину, Армению. И напоминают миру о ее страданиях, пользуясь собственной славой и музыкой как эффективным инструментом достучаться до миллионов людей. Вот и сегодня молнией в международные СМИ прилетело известие: ради Армении SYSTEM OF A DOWN вернулись с двумя новыми песнями!
Ведь разве кто-то говорил, что не могут?
«Настало время сделать это. Объединившись, мы вчетвером должны сказать кое-что чрезвычайно важное. Две новых песни, «Protect The Land» и «Genocidal Humanoidz», говорят о страшной и серьезной войне, развязанной против наших культурных Родин — Арцаха и Армении, — сопроводил премьеру Танкян. — Действующие коррумпированные режимы Алиева в Азербайджане и Эрдогана в Турции не только хотят провозгласить Арцах и Армению своей собственностью, но и безнаказанно совершают акты геноцида в отношении человечества и дикой природы для достижения своей миссии. Они делают ставку на то, что мир слишком отвлекся на Covid-19, выборы и гражданские беспорядки, чтобы кричать об их зверствах.
Мы здесь, чтобы защитить нашу землю, нашу культуру и наш народ. Сейчас не время закрывать глаза».
«Если этого не сделаем мы, то больше некому: у Армении нет других крупных рок-групп, — поддержал коллегу Малакян, — да и вообще не слишком много людей, достаточно влиятельных, чтобы привлечь внимание к стране на международной арене. Так что это наша обязанность. И мы собрались вместе, понимая, что нужны своей Родине, нужны ее людям. А вовсе не потому, что рвались продолжить дискографию SYSTEM OF A DOWN».
Прибыль, полученную от стримов и скачивания песен, направят в помощь пострадавшим в ходе конфликта в Карабахе.
Ну и раз пошла тема «системы», параллельная новость: осенью Serj Tankian выпускает сольный EP Elasticity. Причем песни изначально писались для SOAD, но, опять-таки, не зашло. Наверное, без войн совместные музы все же недееспособны.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 84
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SYSTEM OF A DOWN немножко вернулись. «Если этого не сделаем мы, больше некому: у Армении нет других крупных рок-групп»
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