10 мотивирующих цитат от Лемми

24 декабря Лемми мог отметить рок-н-ролльный день рождения. 28 декабря его не стало. Три года. Мир рок-музыки опустел — и никто не притворяется, будто это не так. Давайте же сегодня помянем великого дядьку — бокалом ли виски с колой, песнями или вот мотивирующими цитатами, которых за 70 лет ироничный и прямолинейный мужик наплодил невероятное множество.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Александр 29.12.2018 в 04:54

    Ещё раз с Днём Рождения, родной!

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