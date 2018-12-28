10 мотивирующих цитат от Лемми

24 декабря Лемми мог отметить рок-н-ролльный день рождения. 28 декабря его не стало. Три года. Мир рок-музыки опустел — и никто не притворяется, будто это не так. Давайте же сегодня помянем великого дядьку — бокалом ли виски с колой, песнями или вот мотивирующими цитатами, которых за 70 лет ироничный и прямолинейный мужик наплодил невероятное множество.