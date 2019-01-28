Помните, рассказывали о том, что Джеймс решил попробовать себя в роли актера? Так вот, фильм о серийном маньяке «Чрезвычайно плохой, ужасно злой и гнусный», в котором фронтмен METALLICA играет хорошего копа, обзавелся официальным трейлером. Целиком же картину пока показали лишь на фестивале Sundance Film Festival два дня назад.
Смотрим трейлер маньячного фильма с Хетфилдом в роли копа
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
Количество просмотров: 44
Теги: James Hetfield, Metallica
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15 релизов января
Legion Of The Damned Slaves Of The Shadow Realm
Phlebotomized Deformation Of Humanity
Hecate Enthroned Embrace Of The Godless Aeon
Mono Nowhere Now Here
Carnal Forge Gun To Mouth Salvation
Evergrey The Atlantic
Swallow The Sun When A Shadow Is Forced Into The Light
Oomph! Ritual
Flotsam And Jetsam The End Of Chaos
Bring Me The Horizon Amo
A Pale Horse Named Death When The World Becomes Undone
Soilwork Verkligheten
Trollfest Norwegian Fairytales
Dust Bolt Trapped In Chaos
Malevolent Creation The 13th Beast
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