Смотрим трейлер маньячного фильма с Хетфилдом в роли копа

Помните, рассказывали о том, что Джеймс решил попробовать себя в роли актера? Так вот, фильм о серийном маньяке «Чрезвычайно плохой, ужасно злой и гнусный», в котором фронтмен METALLICA играет хорошего копа, обзавелся официальным трейлером. Целиком же картину пока показали лишь на фестивале Sundance Film Festival два дня назад.