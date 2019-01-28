Смотрим трейлер маньячного фильма с Хетфилдом в роли копа

Помните, рассказывали о том, что Джеймс решил попробовать себя в роли актера? Так вот, фильм о серийном маньяке «Чрезвычайно плохой, ужасно злой и гнусный», в котором фронтмен METALLICA играет хорошего копа, обзавелся официальным трейлером. Целиком же картину пока показали лишь на фестивале Sundance Film Festival два дня назад.

, рубрика(и): Быстрые новости

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