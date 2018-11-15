Scott Ian из ANTHRAX вспоминает Лемми: «Сигарета спасла часть его тела от ампутации»

В декабре исполнится три года без Лемми — однако воспоминания и байки о нем по-прежнему пополняют золотое собрание мифологии и реальностей метал-музыки. Сегодня своей историей делится Scott Ian.

Scott Ian Lemmy Kilmister «С ним я провел много времени; получил счастливую привилегию 30 или сколько там лет знать, дружить с этим человеком. Помню, как спросил его о сигаретах: «Думаешь, когда-нибудь бросишь?» А он даже не стал отвечать. Такие вопросы — бросить курить или пить — для себя он даже не поднимал.

Лемми был диабетиком, и из-за осложнений этой болезни, связанных с нарушением микроциркуляции крови, пара пальцев на ногах почернела. Он пошел к лос-анджелесскому доктору — и тот рекомендовал немедленную ампутацию. «Вы потеряете пальцы, под нож ложиться нужно прямо сейчас». Лемми не согласился: «Мне нужно мнение еще одного специалиста». И поехал в Лондон. Встретился там с еще одним врачом. Тот сказал то же самое. «Случай крайне срочный, надо отрезать».

Ну и ладно. Надо так надо. Так, в ожидании операции Лемми сидит и дымит в приемной. Мимо проходит кто-то из персонала. «Вы что, с ума сошли? Тут нельзя курить!» Он в ответ: «Если мне собираются отрезать чертовы пальцы, то дайте перед этим хотя бы докурить сраную сигарету». «Нет, здесь курить нельзя». «Ну и ладно, тогда я пошел отсюда». И ушел.

История закончилась тем, что Лемми пришел еще к одному врачу — и тот уверил, что пальцы спасти можно, они восстановятся, просто надо поменять диету. Так оно и вышло. Лемми поменял диету, необходимость в операции отпала. Так сигарета спасла часть его тела от ампутации. И… думаю, это был как раз тот момент, когда он стал добавлять в виски диетическую колу вместо обычной. Ради спасения пальцев».

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Ad Noctum 16.11.2018 в 09:04

    «История стала легендой, легенда — фарсом. Ну, а потом уже и анекдотов насочиняли.» к/ф «Братва и кольцо»

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  2. ukko 16.11.2018 в 09:10

    Да удивительно, как он вообще с таким букетом столько протянул. Хотя это скорее исключение из правил.

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  3. Diamond 16.11.2018 в 09:44

    Три года прошло… Вроде совсем недавно ушел, как быстро летит время. RIP.

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  4. Дед Аким 16.11.2018 в 13:55

    Звезда рок-н-ролла должна умереть. Аксиома.
    Проснись, дорогая; прости, что не дал досмотреть
    Пока ты спала, я тихонько смотался из дома
    Узнать, что есть жизнь и смерть
    Любая строка — это шрам на лице, след осколка
    Засев в голове, он не даст никому постареть
    Пока ты спала звезда рок-н-ролла
    Должна умереть
    Умереть

    Звезда рок-н-ролла должна умереть без прикола.
    Три трети пройдя, удалиться в четвертую треть.
    Сегодня так ярко светит луна над балконом,
    Что больно смотреть
    На эту картину – кухня; пьяный и голый
    Закинувшись всем, от чего только можно балдеть
    Звезда рок-н-ролла допивает ром с колой
    И должна умереть
    Умереть

    Звезда рок-н-ролла должна умереть очень скоро
    Замьютить свой голос, расплавиться, перегореть
    На бешеной коде во время гитарного соло
    Взлететь
    Разобьется фонарь
    В тишине стадиона
    Будет долго сирена реветь
    От укола
    Едва ли он сможет когда-нибудь снова запеть
    Потому что звезда рок-н-ролла
    Должна умереть
    Умереть

    Сплин — Звезда рок-н-ролла

    >>>

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