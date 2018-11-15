Scott Ian из ANTHRAX вспоминает Лемми: «Сигарета спасла часть его тела от ампутации»

В декабре исполнится три года без Лемми — однако воспоминания и байки о нем по-прежнему пополняют золотое собрание мифологии и реальностей метал-музыки. Сегодня своей историей делится Scott Ian.
«С ним я провел много времени; получил счастливую привилегию 30 или сколько там лет знать, дружить с этим человеком. Помню, как спросил его о сигаретах: «Думаешь, когда-нибудь бросишь?» А он даже не стал отвечать. Такие вопросы — бросить курить или пить — для себя он даже не поднимал.
Лемми был диабетиком, и из-за осложнений этой болезни, связанных с нарушением микроциркуляции крови, пара пальцев на ногах почернела. Он пошел к лос-анджелесскому доктору — и тот рекомендовал немедленную ампутацию. «Вы потеряете пальцы, под нож ложиться нужно прямо сейчас». Лемми не согласился: «Мне нужно мнение еще одного специалиста». И поехал в Лондон. Встретился там с еще одним врачом. Тот сказал то же самое. «Случай крайне срочный, надо отрезать».
Ну и ладно. Надо так надо. Так, в ожидании операции Лемми сидит и дымит в приемной. Мимо проходит кто-то из персонала. «Вы что, с ума сошли? Тут нельзя курить!» Он в ответ: «Если мне собираются отрезать чертовы пальцы, то дайте перед этим хотя бы докурить сраную сигарету». «Нет, здесь курить нельзя». «Ну и ладно, тогда я пошел отсюда». И ушел.
История закончилась тем, что Лемми пришел еще к одному врачу — и тот уверил, что пальцы спасти можно, они восстановятся, просто надо поменять диету. Так оно и вышло. Лемми поменял диету, необходимость в операции отпала. Так сигарета спасла часть его тела от ампутации. И… думаю, это был как раз тот момент, когда он стал добавлять в виски диетическую колу вместо обычной. Ради спасения пальцев».
«История стала легендой, легенда — фарсом. Ну, а потом уже и анекдотов насочиняли.» к/ф «Братва и кольцо»
Да удивительно, как он вообще с таким букетом столько протянул. Хотя это скорее исключение из правил.
Три года прошло… Вроде совсем недавно ушел, как быстро летит время. RIP.
Звезда рок-н-ролла должна умереть. Аксиома.
Проснись, дорогая; прости, что не дал досмотреть
Пока ты спала, я тихонько смотался из дома
Узнать, что есть жизнь и смерть
Любая строка — это шрам на лице, след осколка
Засев в голове, он не даст никому постареть
Пока ты спала звезда рок-н-ролла
Должна умереть
Умереть
Звезда рок-н-ролла должна умереть без прикола.
Три трети пройдя, удалиться в четвертую треть.
Сегодня так ярко светит луна над балконом,
Что больно смотреть
На эту картину – кухня; пьяный и голый
Закинувшись всем, от чего только можно балдеть
Звезда рок-н-ролла допивает ром с колой
И должна умереть
Умереть
Звезда рок-н-ролла должна умереть очень скоро
Замьютить свой голос, расплавиться, перегореть
На бешеной коде во время гитарного соло
Взлететь
Разобьется фонарь
В тишине стадиона
Будет долго сирена реветь
От укола
Едва ли он сможет когда-нибудь снова запеть
Потому что звезда рок-н-ролла
Должна умереть
Умереть
Сплин — Звезда рок-н-ролла