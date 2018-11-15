Scott Ian из ANTHRAX вспоминает Лемми: «Сигарета спасла часть его тела от ампутации»

В декабре исполнится три года без Лемми — однако воспоминания и байки о нем по-прежнему пополняют золотое собрание мифологии и реальностей метал-музыки. Сегодня своей историей делится Scott Ian.

«С ним я провел много времени; получил счастливую привилегию 30 или сколько там лет знать, дружить с этим человеком. Помню, как спросил его о сигаретах: «Думаешь, когда-нибудь бросишь?» А он даже не стал отвечать. Такие вопросы — бросить курить или пить — для себя он даже не поднимал.

Лемми был диабетиком, и из-за осложнений этой болезни, связанных с нарушением микроциркуляции крови, пара пальцев на ногах почернела. Он пошел к лос-анджелесскому доктору — и тот рекомендовал немедленную ампутацию. «Вы потеряете пальцы, под нож ложиться нужно прямо сейчас». Лемми не согласился: «Мне нужно мнение еще одного специалиста». И поехал в Лондон. Встретился там с еще одним врачом. Тот сказал то же самое. «Случай крайне срочный, надо отрезать».

Ну и ладно. Надо так надо. Так, в ожидании операции Лемми сидит и дымит в приемной. Мимо проходит кто-то из персонала. «Вы что, с ума сошли? Тут нельзя курить!» Он в ответ: «Если мне собираются отрезать чертовы пальцы, то дайте перед этим хотя бы докурить сраную сигарету». «Нет, здесь курить нельзя». «Ну и ладно, тогда я пошел отсюда». И ушел.

История закончилась тем, что Лемми пришел еще к одному врачу — и тот уверил, что пальцы спасти можно, они восстановятся, просто надо поменять диету. Так оно и вышло. Лемми поменял диету, необходимость в операции отпала. Так сигарета спасла часть его тела от ампутации. И… думаю, это был как раз тот момент, когда он стал добавлять в виски диетическую колу вместо обычной. Ради спасения пальцев».