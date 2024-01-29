Фейк или нет? Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян запустил метал-проект KASPARIAN

Дебютное видео проекта KASPARIAN набрало за пару дней десятки тысяч просмотров; по музыке — ничего уникального (и чего бы мы еще сотни раз не слышали), но личность автора удивительна. Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян (если все это фейк и какой-то AI-контент) решил заиграть метал.

На сайте радиостанции «НАШЕ радио» появился текст следующего содержания.

Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян решил попробовать себя в новом жанре — Death Black Doom Gothic Metal. Новый проект музыканта KASPARIAN выпустил клип на дебютный трек «Under The Siberian Stars».

По словам музыканта, он давно изучал death black doom gothic metal и хотел что-то сделать в этом жанре. Единственным препятствием было отсутствие подходящей фотографии для обложки. Но недавно друг Каспаряна сфотографировал его ночью в Сибири на трассе Новосибирск-Томск — и всё получилось.

В записи песни Юрию помогли его соратники — барабанщик Helig Schultz и бас-гитарист Viktor Slede.