Еще одно продолжение DEATH. Встречаем группу LEFT TO DIE

После туров мегауспешного трибьют-проекта DEATH TO ALL идея колотить деньги на наследии DEATH подвисла в воздухе. Однако свято место пустует недолго.

В прошлом месяце во Флориде состоялась пара концертов под вывеской Chuck Tribute: собрались бывшие «дэзовцы» Terry Butler и Rick Rozz с парнями из GRUESOME Matt Harvey (также EXHUMED) и Gus Rios (также куча разных команд) и замутили вечеринки в стиле Leprosy: альбом целиком плюс пара песен из Scream Bloody Gore. Что неудивительно, междусобойчики получились ажиотажными — и, что неудивительно, мужики вскоре решили запустить это дело в масштабе промышленном.

Так, теперь их группа называется LEFT TO DIE, летом она поедет по гастролям, а также издаст оригинальный EP. Не совсем понятно, зачем Мэтту и Гасу еще один GRUESOME (ибо их группа и так косплеит DEATH, плюс готовит турне в ближайшее время), но… как говорится, много — не мало.

Вот примерно как это все будет выглядеть. Хотели бы посетить?

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