Left To Die band tour
26.01.2022

Еще одно продолжение DEATH. Встречаем группу LEFT TO DIE

Блог

После туров мегауспешного трибьют-проекта DEATH TO ALL идея колотить деньги на наследии DEATH подвисла в воздухе. Однако свято место пустует недолго.

В прошлом месяце во Флориде состоялась пара концертов под вывеской Chuck Tribute: собрались бывшие «дэзовцы» Terry Butler и Rick Rozz с парнями из GRUESOME Matt Harvey (также EXHUMED) и Gus Rios (также куча разных команд) и замутили вечеринки в стиле Leprosy: альбом целиком плюс пара песен из Scream Bloody Gore. Что неудивительно, междусобойчики получились ажиотажными — и, что неудивительно, мужики вскоре решили запустить это дело в масштабе промышленном.

Так, теперь их группа называется LEFT TO DIE, летом она поедет по гастролям, а также издаст оригинальный EP. Не совсем понятно, зачем Мэтту и Гасу еще один GRUESOME (ибо их группа и так косплеит DEATH, плюс готовит турне в ближайшее время), но… как говорится, много — не мало.

Вот примерно как это все будет выглядеть. Хотели бы посетить?

terry butler left to die

Количество просмотров: 81

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *