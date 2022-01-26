Еще одно продолжение DEATH. Встречаем группу LEFT TO DIEБлог
После туров мегауспешного трибьют-проекта DEATH TO ALL идея колотить деньги на наследии DEATH подвисла в воздухе. Однако свято место пустует недолго.
В прошлом месяце во Флориде состоялась пара концертов под вывеской Chuck Tribute: собрались бывшие «дэзовцы» Terry Butler и Rick Rozz с парнями из GRUESOME Matt Harvey (также EXHUMED) и Gus Rios (также куча разных команд) и замутили вечеринки в стиле Leprosy: альбом целиком плюс пара песен из Scream Bloody Gore. Что неудивительно, междусобойчики получились ажиотажными — и, что неудивительно, мужики вскоре решили запустить это дело в масштабе промышленном.
Так, теперь их группа называется LEFT TO DIE, летом она поедет по гастролям, а также издаст оригинальный EP. Не совсем понятно, зачем Мэтту и Гасу еще один GRUESOME (ибо их группа и так косплеит DEATH, плюс готовит турне в ближайшее время), но… как говорится, много — не мало.
Вот примерно как это все будет выглядеть. Хотели бы посетить?
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 81
Читайте также:
- В память о Шульдинере. Тематический тест: хорошо ли ты помнишь DEATH и Чака?
- DEATHORCHESTRA: трибьют группе DEATH c русским симфоническим оркестром
- Relapse Records покажут ранее не издававшиеся концертники DEATH
- Remember the Fallen. Chuck Schuldiner на фото и в цитатах
- Первая запись в истории дэз-метала готовится к переизданию. Relapse взялись за MANTAS Шульдинера
- Бывшие музыканты группы DEATH объединяются для совместного тура
- Пересведение классики DEATH — кощунство или чудо?
- DEATH в цифре, продолжение истории CONTROL DENIED
- CONTROL DENIED — два месяца (?) до официального посмертного релиза
Обновления
-
Еще одно продолжение DEATH. Встречаем группу LEFT TO DIE
-
THE HALO EFFECT: IN FLAMES здорового человека
-
Рок и метал-музыканты, которых мы потеряли в 2021-м
-
IBARAKI: долгожданный проект блэк-метал проект фронтмена TRIVIUM и IHSAHN
-
Лучшим альбомом второго полугодия 2021 становится…
-
Новая модная метал-группа с женским вокалом (кстати, русской женщины): VENOM PRISON
-
Сколько вы готовы отдать за SOEN?
-
Ковид — третья основная причина смертей метал-музыкантов за последние два года
-
MESHUGGAH записали девятый альбом. «Музыкально мы стараемся делать нечто противоположное тому, что 40 лет творят AC/DC»
-
Sakis Tolis из ROTTING CHRIST ударился в сольные проекты
Комментарии
- Anastasiya: Песня: https://www.youtube.com/watch? v=-Hj2_JLsKe0
- Ad Noctum: In Dark Flames we trust!
- Sonder77: А сегодня умер волынщик Yellow Pfeiffer( Boris Pfeiffer) из In Extremo
- balog: Да, отличный бальзам! Как-то все и мелодично и непопсово и прям как надо
- Иван Абрамов: Логичное продолжение clayman. Телепортировался во времена, когда трава была зеленее. Замечательный…
- Tadevusz: І толькі адна сьмерць ад моднай хваробы.
- Bronco: Вполне заслуженный победитель. Великолепный альбом от ветеранов. Огорчает низкая оценка Helloween, которые…
- ratfred: Пивораки?
- Циник и мизантроп: На блэк 90-х и близко не смахивает
- Циник и мизантроп: Тварь написал(а): при чем тут «блэк-метал»? поп-кор какой-то
- Дед Аким: Если сказать кратко, это великолепно!!!
- Дед Аким: Не особо разбираюсь в блэке, , люблю Trivium<. То что получилось, лучшее произведение Trivium Остался…
- Дед Аким: Не люблю рекламу, навязывание, саморекламу. Хотя такие ведущие как Познер, Нагиев, Ургант, действительно…
Добавить комментарий