Kam Lee, MASSACRE: «POSSESSED были первыми, а Chuck Schuldiner их передирал»Блог
Kam Lee, вокалист MASSACRE, сольный музыкант и некогда участник легендарной группы MANTAS (которая предваряла появление DEATH) выказал свои соображения на извечную тему, кто был первым в дэз-метале:
яйцо или кабачок, POSSESSED или DEATH?
«Этот спор идет уже очень давно, и я отвечу так: POSSESSED были первыми. По той простой причине, что Чак слышал, что делает Джефф и хотел ему подражать. Я знаю это, потому что был там, был в этой тусе с самого начала.
Перед тем, как Чак переехал в Калифорнию, мы жили во Флориде и занимались с ним тейп-трейдерством. А потом играли вместе, в группе MANTAS, до того, как она превратилась в DEATH. Если вы посмотрите на ранние, нарисованные от руки логотипы MANTAS, то увидите на них такой же дьявольский хвост, как на лого POSSESSED. Он был просто стырен.
Я могу говорить об этом сейчас, потому что умер Eric Greif (бывший менеджер DEATH — прим.авт.). Он не хотел, чтобы я распространялся на подобные темы публично. И именно поэтому меня не звали на интервью для документалки DEATH ‘Death By Metal’. Мне категорически отказали в праве в ней сниматься, чтобы некоторые вещи не звучали в эфире. Трудно, знаете ли, продать фильм о DEATH, если я такой появлюсь в кадре и скажу: «Нет, на самом деле все было не так». Если я скажу, что это я, а не Чак нарисовал логотип DEATH, придумал его изначально. И скажу, что Чак передрал POSSESSED.
Им важно было выставить Чака автором всего, потому что ребята продавали продукт. И не хотели, чтобы кто-то портил историю, — как если бы, например, Colonel Sanders взял и признался, что рецепт KFC сочинил не он, а кто-то другой».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 84
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Kam Lee, MASSACRE: «POSSESSED были первыми, а Chuck Schuldiner их передирал»
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Да все они так или иначе сдирали SLAYER
POSSESSED так и не ушли дальше сырого рубилова, а DEATH с Чаком стали отцами «умного» DM, что куда важнее.