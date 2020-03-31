Relapse Records покажут ранее не издававшиеся концертники DEATH

«Мы в Relapse искренне надеемся, что вскоре увидимся с вами на концертах и фестивалях, на сценах — рано или поздно. А пока лейбл будет выпускать новый концерт DEATH в течение ближайших месяцев каждые две недели, выкладывать его на цифровых площадках».

Запланированная концертная серия называется «Death: Non Analog — On Stage Series», в нее войдут ранее не публиковавшиеся выступления DEATH в США, Германии, Канаде, Мексике и других странах, от андеграудных шоу 87 года в честь Scream Bloody Gore до триумфального

тура Symbolic в Калифорнии. Первым вздобрить фанатов призван концерт в Монреале 95 года.

Смотрим!