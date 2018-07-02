Demonaz: «Каждый рифф, каждая строчка, каждое слово песен IMMORTAL звучат в моих ушах все эти годы». Смотрим лирик-видео «Mighty Ravendark»

Один из самых ожидаемых альбомов этого года, новый «имморталовский» Northern Chaos Gods, спродюсированный Питером Тэгтгреном и ставший первым официальным лонгплеем после All Shall Fall 2009-го, уже появился в пиратских изданиях в Интернете. Но мы пойдем по пути легальному — и просто посмотрим новое лирик-видео на тему с традиционным для норвежцев названием «Mighty Ravendark».

«IMMORTAL вдохновило окружение, в котором я вырос, — говорит Demonaz. — Холодные зимы, темные леса вокруг дома, величественные горы и ледники. Я хотел создать нечто особое — что бы связывало лирику с музыкой. Так я создал Blashyrkh — что означает «королевство мрака и холода» и базируется на сумрачно-леденящей основе нашей природы.

Blashyrkh — это духовная движущая сила. Она сохраняет уникальность, узнаваемость музыки IMMORTAL. Трон Blashyrkh, названный Mighty Ravendark, — где вороны гнездятся на острых вершинах, словно тысячи глаз. Монументальные горы, мороз, огонь, тьма, глушь, штормовые ветра и парализующая зимняя стужа. Жестокость природы всегда была и остается моим бесконечным черным источником вдохновения. В этом нет религиозного поклонения. Лишь глубочайшее очарование, уважение, базирующиеся на глубинных инстинктах. Словно я наблюдаю мощь и величие с самой темной их стороны.

Кстати, как и в раннюю эпоху блэк-метала, я по-прежнему обожаю сидеть у лесного костра, завороженный таинственной темнотой лунной ночи. Ничего не поменялось с тех пор — и именно это позволяет мне сохранять живым тот самый особенный дух. Я каждый день (или ночь) брожу по лесам среди гор, вне зависимости от погоды. Это позволяет мне ощущать гармонию с музыкой. Это движет все мое творчество. Каждый рифф, каждая строчка, каждое слово песен IMMORTAL звучат в моих ушах все эти годы — наполняя собою лесные чащи и поднимаясь к заснеженным горным вершинам».

Кто из блэковых мэтров порадовал больше? IMMORTAL

MARDUK

никто

оба отлично результаты