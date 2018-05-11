Дождались! Новое лирик-видео IMMORTAL «Northern Chaos Gods»

То, что обещали уже довольно давно; то, о чем говорили; то, что теперь будет бревном в глазу у Аббата, который, как утверждают оставшиеся в IMMORTAL, стащил у них целый альбом. Правда то или нет, никто точно не знает, — однако вот же, наконец, ответный удар: лирик-видео на титульную вещь альбома Northern Chaos Gods, что появится на Nuclear Blast и в эфирах в начале июля.
Получилось, врать не будем, весьма убедительно. «Мы вложили в этот релиз огромное количество энергии, дабы сделать все в наилучшем виде, — утверждают Demonaz и Horgh. — Было приятно завершить студийные будни — и остаться в восторге от полученного результата. Peter Tägtgren проделал отличную работу в микшировании и продюсировании. И теперь мы все вместе с нетерпением ожидаем релиза, дабы разделить наш девятый альбом с вами со всеми».
прекрасноЙ прям возврат в детство в 95-97 года
Согласен, весьма убедительно!
Был настроен скептически, хоть и приятно было слышать, что Иммортал возродился без клоуна-аббата. Результат, скажем так, порадовал, ничего нового и необычного, но, думаю, именно этого и ждут от группы. Получилось ли вернуться к корням — думаю да, звук мне понравился — на стыке старого и современного, эдакий вылизанный сырец. Сама песня не зацепила, посмотрим что будет на полноформате.