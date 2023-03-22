demonazmarchimmortal
22.03.2023

Новинка IMMORTAL «Война против всех»

Новинки и новости

Сольный проект Demonaz’a под названием IMMORTAL презентовал титульную вещь альбома War Against All выпуск которого назначен на 26 мая. На шестом десятке Harald развернул битву всех со всеми — в очередной раз доказывая, что с содержанием большого норвежского метал-бренда он вполне справляется и сам. Без ансамбля.

Nuclear Blast, не стараясь заморачиваться с красочными продаваемыми анонсами, охарактеризовали будущий диск просто, скупо и совершенно доходчиво. «Десятый лонгплей группы, в который вошли восемь песен в классическом стиле IMMORTAL».

Собственно, чем всех и потчуем.

Нужен ли IMMORTAL в таком формате?

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9 комментариев

  • Staphylococcus написал(а):

    Весёлый,юморной парень,глубоко мне симпатичный по этим двум критериям…но всерьёз слушать его творения стану лишь под дулом пистолета.

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  • Staphylococcus написал(а):

    Ах это был Demonaz…вона значить как.То то я гляжу грим у старины Аббата малость поехал.Я сперва то слушать кинулся…вокалы одинаковы,поди там отличи блин Демоназ это или Противогаз. Долба себе и долба,Immortalь панимашь!

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  • Merzbow написал(а):

    Интересно, Демоназ сам на всех инструментах сыграл?

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  • Ad Noctum написал(а):

    Merzbow написал(а):
    Интересно, Демоназ сам на всех инструментах сыграл?

    Гитары и вокс — сам, бас — Исдаль, драмсы — Спектр (Кевин Кволе из Horizon Ablaze)

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  • Metaller555 написал(а):

    Эта группа лет 20 как нахер не нужна.

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  • Алексей написал(а):

    Моё мнение, что всё это уже было ими сыграно ранее и более интересней. Тем кто раньше бессмертных не слушал,то вполне зайдёт …ждём альбом,вдруг я ошибаюсь и там будет нечто….

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  • коллапес написал(а):

    после требухи которую выпустил Фенриз, любой блэк похожий на блэк уже считай топчик…
    http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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  • Anti-Poser написал(а):

    Лучше, чем с клоуном Аббатомhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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  • Ad Noctum написал(а):

    Хорошая композиция. http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif Кэрри он, май санз, форевер! (C) http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif
    «И вечна война, что идет в душах тех,
    кто долго глядел во тьму.
    И правды осколок у каждого свой,
    В душе разгоняет тоску.
    И Хаос вздымается темным потоком,
    А души сияют всех светлей,
    Ведь вера, когда больше не во что верить,
    Становиться только сильней!
    И смертные бьются в последней войне,
    С отраженьями собственных судеб,
    Не ведая боли, и страх позабыв, сражаются каждый друг с другом.»

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