Новинка IMMORTAL «Война против всех»Новинки и новости
Сольный проект Demonaz’a под названием IMMORTAL презентовал титульную вещь альбома War Against All выпуск которого назначен на 26 мая. На шестом десятке Harald развернул битву всех со всеми — в очередной раз доказывая, что с содержанием большого норвежского метал-бренда он вполне справляется и сам. Без ансамбля.
Nuclear Blast, не стараясь заморачиваться с красочными продаваемыми анонсами, охарактеризовали будущий диск просто, скупо и совершенно доходчиво. «Десятый лонгплей группы, в который вошли восемь песен в классическом стиле IMMORTAL».
Собственно, чем всех и потчуем.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 386
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9 комментариев
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Комментарии
Ad Noctum:
Green:
Anti-Poser:
коллапес:
после требухи которую выпустил Фенриз, любой блэк похожий на блэк уже считай топчик…
…
aur_s:
aur_s:
Алексей:
Моё мнение, что всё это уже было ими сыграно ранее и более интересней. Тем кто раньше бессмертных не слушал,то вполне зайдёт …ждём альбом,вдруг я ошибаюсь и там буде…
Metaller555:
Ad Noctum:
Merzbow написал(а):
Интересно, Демоназ сам на всех инструментах сыграл?
Гитары и вокс — сам, бас — Исдаль, драмсы — Спектр (Кевин Кволе из Horizon Ablaze)…
Merzbow:
Staphylococcus:
Ах это был Demonaz…вона значить как.То то я гляжу грим у старины Аббата малость поехал.Я сперва то слушать кинулся…вокалы одинаковы,поди там отличи блин Демоназ это и…
Staphylococcus:
Руководствуюсь принципом ‘всё полезно что в рот полезло’.Очень редкая и шикарная песня известная,пожалуй,лишь геймерам старого поколения.Старого-потому что сейчас…
Staphylococcus:
Весёлый,юморной парень,глубоко мне симпатичный по этим двум критериям…но всерьёз слушать его творения стану лишь под дулом пистолета.…
Весёлый,юморной парень,глубоко мне симпатичный по этим двум критериям…но всерьёз слушать его творения стану лишь под дулом пистолета.
Ах это был Demonaz…вона значить как.То то я гляжу грим у старины Аббата малость поехал.Я сперва то слушать кинулся…вокалы одинаковы,поди там отличи блин Демоназ это или Противогаз. Долба себе и долба,Immortalь панимашь!
Интересно, Демоназ сам на всех инструментах сыграл?
Merzbow написал(а):
Интересно, Демоназ сам на всех инструментах сыграл?
Гитары и вокс — сам, бас — Исдаль, драмсы — Спектр (Кевин Кволе из Horizon Ablaze)
Эта группа лет 20 как нахер не нужна.
Моё мнение, что всё это уже было ими сыграно ранее и более интересней. Тем кто раньше бессмертных не слушал,то вполне зайдёт …ждём альбом,вдруг я ошибаюсь и там будет нечто….
после требухи которую выпустил Фенриз, любой блэк похожий на блэк уже считай топчик…
Лучше, чем с клоуном Аббатом
Хорошая композиция. Кэрри он, май санз, форевер! (C)
«И вечна война, что идет в душах тех,
кто долго глядел во тьму.
И правды осколок у каждого свой,
В душе разгоняет тоску.
И Хаос вздымается темным потоком,
А души сияют всех светлей,
Ведь вера, когда больше не во что верить,
Становиться только сильней!
И смертные бьются в последней войне,
С отраженьями собственных судеб,
Не ведая боли, и страх позабыв, сражаются каждый друг с другом.»