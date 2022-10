IMMORTAL анонсировали новый альбом «War Against All»

На следующий год планируется выпуск десятого альбома IMMORTAL War Against All, работа уже окончена, и это первый релиз, в создании которого от лица всех «имморталов» участие принял один Demonaz. Также к студийным работам были привлечены Ice Dale (ENSLAVED/AUDREY HORNE) на басу и Kevin Kvale (GAAHLS WYRD) на барабанах.

«Несмотря на то, что студийная работа необходима для получения финального результата, я больше всего люблю процесс сочинения музыки, — рассказывает Harald. — Я по-прежнему отвечаю за всю композиторскую работу; как и раньше, сочиняю риффы и музыку дома, с все тем же старым вайбом. То же касается и лирики. Больше всего меня вдохновляет ранний период становления блэк-метала. Холодные ночи в лесах среди гор, под ледяным светом зимней луны. Именно это поддерживает дух группы, то, что лежит в основе ее творчества».

Есть треклист, обложка — и ноль сомнений по поводу того, как именно будет звучать будущий альбом, для создания которого, как намекают, давно достаточно одного человека.

«War Against All»

«Thunders Of Darkness»

«Wargod»

«No Sun»

«Return To Cold»

«Norlandihr»

«Immortal.»

«Blashyrkh My Throne»