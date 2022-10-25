IMMORTAL анонсировали новый альбом «War Against All»Блог
На следующий год планируется выпуск десятого альбома IMMORTAL War Against All, работа уже окончена, и это первый релиз, в создании которого от лица всех «имморталов» участие принял один Demonaz. Также к студийным работам были привлечены Ice Dale (ENSLAVED/AUDREY HORNE) на басу и Kevin Kvale (GAAHLS WYRD) на барабанах.
«Несмотря на то, что студийная работа необходима для получения финального результата, я больше всего люблю процесс сочинения музыки, — рассказывает Harald. — Я по-прежнему отвечаю за всю композиторскую работу; как и раньше, сочиняю риффы и музыку дома, с все тем же старым вайбом. То же касается и лирики. Больше всего меня вдохновляет ранний период становления блэк-метала. Холодные ночи в лесах среди гор, под ледяным светом зимней луны. Именно это поддерживает дух группы, то, что лежит в основе ее творчества».
Есть треклист, обложка — и ноль сомнений по поводу того, как именно будет звучать будущий альбом, для создания которого, как намекают, давно достаточно одного человека.
«War Against All»
«Thunders Of Darkness»
«Wargod»
«No Sun»
«Return To Cold»
«Norlandihr»
«Immortal.»
«Blashyrkh My Throne»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 164
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Комментарии
Skitzo:
Metaller555:
Merzbow:
облога- ужас. Надо было либо фото троицы вернуть либо норм художника найти. Интересно, что там Фурнье, в дурке сидит? он же для Damned in Black и At the heart of winter делал.…
Дед Аким:
Мелисса Бонни — потрясающая красавица — интеллектуальная,, великолепная, изысканная, харизматичная , голосистая, полный восторг. Красивейшая фигура, ножки, видно чт…
Другой Александр:
Писюн с глазами написал(а):
Да, кругом подстава. Я тоже думал, он такой с кучей морщин, бородой белой до пояса и с клюкой.
Но я-то действительно шняга с глазами, не …
Другой Александр:
Дед Аким написал(а):
Посмотрел Кайдан, четыре истории, очень интересно. отлично снято, спасибо!
Рад что понравилось. Могу посоветовать ещё одно кино, снятое в …
Дед Аким:
Ха-ха-ха, про элегантные шорты классно заметила, цитата Андрея Миронова их Бриллиантовой руки — замечательный фильм. А девчонки молодцы, работают хорошо, если кто не…
Катерина:
Писюн с глазами:
А я то всё это время думал, что Дед — это реальный дед. В смысле пожилой человек, ещё молодых Kiss и Motёrhead (извиняюсь за «ё», раскладк…
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Дед Аким:
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Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Дед Аким написал(а):
Дед изначально с высшем образованием. ТСХА имени К.А.Тимирязева — 2001 — 2006 год. Специальность — агроном — эко…
Другой Александр:
Дед Аким написал(а):
Дед изначально с высшем образованием. ТСХА имени К.А.Тимирязева — 2001 — 2006 год. Специальность — агроном — эколог. По специальности ни дня н…
облога- ужас. Надо было либо фото троицы вернуть либо норм художника найти. Интересно, что там Фурнье, в дурке сидит? он же для Damned in Black и At the heart of winter делал.
Группа давно себя отжила, а они дальше труп пинают…