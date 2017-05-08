Экс-фронтмен MORBID ANGEL David Vincent заменит Лемми в HEADCAT

Не знаю, много ли говорит вам это название — однако 17 лет назад Лемми был среди основателей коллектива HEADCAT (изначально THE HEAD CAT), в котором также приняли участие музыканты из прочих «кошачьих»: Slim Jim Phantom (THE STRAY CATS) и Danny B. Harvey (ROCKATS, 13 CATS, LONESOME SPURS). В прошлом декабре эти парни отыграли несколько удачных камбэк-концертов и, решив, что тема котов должна быть бессмертна, решили продолжать заниматься командой на постоянной основе. На роль же фронтмена подписался небезызвестный David Vincent, который, судя по последним новостям, с трудом понимает, чем ему заниматься: то ли уйти с головою в кантри, то ли колбасить трибьюты MORBID ANGEL… ну или все сразу, а там уж как карта ляжет.

Впрочем, участие в HEADCAT склоняет скорее к первому варианту: трио в меру помятых мужчин валит олдскульный рок-н-ролл/рокабилли, по большей части играя стандарты и переиначивая классику мирового джаза, рок-н-ролла, рок- и поп-музыки (да и начиналось оно 17 лет назад, по сути, с трибьюта Элвису Пресли). Последним альбомом THE HEAD CAT был Walk The Walk… Talk The Talk 2011-го — и Лемми на нем не только пел, но и внедрял бас-гитарные партии «моторхедовского» формата. Что было довольно свежо для искомого жанра — ибо на первых релизах старина Килмистер ограничивался более традиционными инструментами: гармоникой, акустической и ритм-гитарами.

Что в эту кадку привнесет и покажет Винсент — увидим чуть позже. Хотя нет, немножечко уже должно быть понятно.