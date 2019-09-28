Умер бывший гитарист MORBID ANGEL Richard Brunelle

Он играл в группе в золотые старые времена: на двух первых альбомах, Altars Of Madness и Blessed Are The Sick. Потом эпизодически появлялся на концертных выступлениях. По словам самого Ричарда, причины расставания с MA были «личными».

«После ухода из MORBID ANGEL я провел несколько лет в попытках сделать новую группу — и так родились PATHS OF POSSESSION. Но, по иронии судьбы, я ушел из состава аккурат перед контрактом с Metal Blade Records. И для меня настали мрачные времена. Понадобилось немало усилий, чтобы вытащить себя из тьмы».

В нулевых музыкант появлялся все больше в криминальных сводках: он более года отсидел за хранение наркотиков — напасти, отравившей Ричарду целое десятилетие. Из зависимости — в лечебницу, в депрессию и обратно. В прошлом году он объявил о создании проекта MOSAIC COVENANT, подход которого охарактеризовал как «метал о пришельцах». А теперь… такие вот новости.

Ричарду было 55 лет. R.I.P.