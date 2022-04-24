Вокалист THE BLACK DAHLIA MURDER со своей горячей подружкой покажет видео на OnlyFansБлог
Помните, давным-давно была тема про подружек метал-музыкантов — из числа дамочек, оставивших свой след в эротических жанрах? Вспомнить красоток можно здесь (Tera Wray, увы, уже умерла), ну и вот еще пополнение. Вокалист американской мелодэзовой группы THE BLACK DAHLIA MURDER Trevor Strnad решил, что в 40 лет стоит раскрыться миру по-новому, и заявил, что сделает специфические видосы со своей девушкой Violet Knox на OnlyFans (в твиттере она анонсировала акцию как «WHO WANTS TO SEE @TrevorTBDM’S DEEEEEYICKKKKKKK».
Мужчина он не то чтобы необычайной красоты (как минимум, пока одет), но надеюсь, все у них получится. Во всяком случае, получат удовольствие. Подписаться можно тут.
А вот это она (фото из инстаграма) — и, само собой, попадает в наш список.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 65
Читайте также:
- Шальная порно-императрица: концерт GENITORTURERS в Шарлотт
- Порнография и речитатив. Модная группа KING 810 презентовала клип «La Petite Mort» на Pornhub
- James Hetfield озвучил документальный фильм о вреде порнографии
- Скучно на фестивале? Снимайте порно!
- Trevor Strnad из THE BLACK DAHLIA MURDER: «Если вы не купите наш альбом, индустрия раздавит группу, как клопа»
- Вокалист THE DILLINGER ESCAPE PLAN чуть не помер. От грибов
- Басист DANZIG боится женщин, а KILLSWITCH ENGAGE ищут нового вокалиста
- Порнозвезда поет песни MEGADETH
- Любимые женщины рокеров и металистов
- Откровения иранской рок-группи. Казнить нельзя помиловать
Обновления
-
Вокалист THE BLACK DAHLIA MURDER со своей горячей подружкой покажет видео на OnlyFans
-
VENOM INC выпускают второй альбом
-
«Нам нужен рок с мускулами!» Смотрим новый клип THOR
-
Schmier, DESTRUCTION: «Будучи немцем, я воспринимаю Путина как нового Гитлера, и его нужно остановить»
-
Jon Bon Jovi совсем разучился петь
-
Будущие звезды готик-рока? Смотрим новый клип UNTO OTHERS «Heroin»
-
Рок-цитаты от Lemmy: «Есть тонкая грань между тем, кто много пьет, и алкашом»
-
BELPHEGOR записали песню про ковид
-
Цитата. Dave Mustaine: «Я нассал на пол королевского сортира Белого Дома»
-
Сломать систему: группа THE POCKET GODS выпустила альбом из 1000 песен, чтобы позлить Spotify
Комментарии
- Anastasiya: Я их, честно, вообще никогда не могла слушать, ни тех, ни этих, ни тех самых, при всем уважении к…
- Писюн с глазами: Venom действительно много на кого в свое время повлияли, тут не поспоришь. Но слушать решительно…
- Тварь: Тони Долана назвал «стремным типом» Кронос))) который сам тот еще «стремный тип». на самом…
- Батхед: дядя, такой Venom не нужен! классические вещи как то больше греют ухо.
- Костя: Metaller555 написал(а): Burzum написал(а): Шмир и ему подобные совсем ебу дались? По его словам Гитлер пошел…
- Metaller555: Burzum написал(а): Шмир и ему подобные совсем ебу дались? По его словам Гитлер пошел уничтожать нацизм…
- Дед Аким: Успешный красавчик рокер, толпы поклонниц, хиты, романтичные баллады, первые места в хит парадах, полные…
- Писюн с глазами: Виктор написал(а): jukich написал(а): Фраза «Заключается она в том, знаешь ты, что делаешь, или…
- Виктор: jukich написал(а): Фраза «Заключается она в том, знаешь ты, что делаешь, или нет», она, вообще-то, блин,…
- Ad Noctum: THE HALO EFFECT — Days Of The Lost (OFFICIAL MUSIC VIDEO) https://www.youtube.com/wat…
- jukich: Виктор написал(а): …грустно что многие молодые люди могут воспринимать подобный бред как некое…
- Кирилл Юрич: Хорошая песня, красивые виды в клипе. Ждём дальнейших совместных коллабораций и последующего альбома.
- zzz: А бля, там телевизор Горизонт што ле?
Добавить комментарий