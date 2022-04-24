Trevor Strnad
24.04.2022

Вокалист THE BLACK DAHLIA MURDER со своей горячей подружкой покажет видео на OnlyFans

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Помните, давным-давно была тема про подружек метал-музыкантов — из числа дамочек, оставивших свой след в эротических жанрах? Вспомнить красоток можно здесь (Tera Wray, увы, уже умерла), ну и вот еще пополнение. Вокалист американской мелодэзовой группы THE BLACK DAHLIA MURDER Trevor Strnad решил, что в 40 лет стоит раскрыться миру по-новому, и заявил, что сделает специфические видосы со своей девушкой Violet Knox на OnlyFans (в твиттере она анонсировала акцию как «WHO WANTS TO SEE @TrevorTBDM’S DEEEEEYICKKKKKKK».

Мужчина он не то чтобы необычайной красоты (как минимум, пока одет), но надеюсь, все у них получится. Во всяком случае, получат удовольствие. Подписаться можно тут.

А вот это она (фото из инстаграма) — и, само собой, попадает в наш список.

gothic girl

gothic girl bikini

gothic girl underground

gothic girl newyork

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