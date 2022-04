Умерла Cynthia “Plaster Caster” Albritton, прославившаяся писюнами рок-звезд

В разгаре выходные, у кого-то даже расширенные, потому предлагаю на отдыхе помянуть интересную даму, ушедшую в мир иной несколько дней назад в возрасте 74 лет и оставившую рок-миру весьма своеобразную память. Ее звали Cynthia “Plaster Caster” Albritton, и расцвет своей молодости она оставила в гримерках музыкантов, даря им любовь и взамен унося в персональный архив слепки их пенисов.

Затем Синтия воссоздавала их в натуральную величину (хотя бывали и неудачи, когда объект искусства не успевал отпечататься в форме как следует и результат, уходящий в народ и на выставки, расстраивал владельца).

Клиентами группи с зачатками скульптора были такие музыканты как Jimi Hendrix и Jello Biafra, Pete Shelley из BUZZCOCKS, участники известной некогда группы MC5, плюс режиссеры, актеры — в общем, за ее карьеру отпечатки писюнов сдало около 50 человек. В нулевых женщина, уже обладающая внушительным стажем, расширила ассортимент, начав также снимать слепки с грудей рок-артисток, в том числе из THE YEAH YEAH YEAHS и STEREOLAB.

Она даже стала героиней песни KISS «Plaster Caster»: «The plaster’s gettin’ harder and my love is perfection/ A token of my love for her collection». Хотя «киссов» в ее архиве не побывало.

Одним словом, хороший был тамада и конкурсы интересные. R.I.P.

