CynthiaAlbritton Plaster Caster
30.04.2022

Умерла Cynthia “Plaster Caster” Albritton, прославившаяся писюнами рок-звезд

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В разгаре выходные, у кого-то даже расширенные, потому предлагаю на отдыхе помянуть интересную даму, ушедшую в мир иной несколько дней назад в возрасте 74 лет и оставившую рок-миру весьма своеобразную память. Ее звали Cynthia “Plaster Caster” Albritton, и расцвет своей молодости она оставила в гримерках музыкантов, даря им любовь и взамен унося в персональный архив слепки их пенисов.

Затем Синтия воссоздавала их в натуральную величину (хотя бывали и неудачи, когда объект искусства не успевал отпечататься в форме как следует и результат, уходящий в народ и на выставки, расстраивал владельца).

Клиентами группи с зачатками скульптора были такие музыканты как Jimi Hendrix и Jello Biafra, Pete Shelley из BUZZCOCKS, участники известной некогда группы MC5, плюс режиссеры, актеры — в общем, за ее карьеру отпечатки писюнов сдало около 50 человек. В нулевых женщина, уже обладающая внушительным стажем, расширила ассортимент, начав также снимать слепки с грудей рок-артисток, в том числе из THE YEAH YEAH YEAHS и STEREOLAB.

Она даже стала героиней песни KISS «Plaster Caster»: «The plaster’s gettin’ harder and my love is perfection/ A token of my love for her collection». Хотя «киссов» в ее архиве не побывало.

Одним словом, хороший был тамада и конкурсы интересные. R.I.P.

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Cynthia Albritton works

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Количество просмотров: 243

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6 комментариев

  • Merzbow написал(а):

    А Пит Стил есть в коллекции?)

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  • zzz написал(а):

    Не, без мпх Лозы не тоhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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  • Дружище Христос написал(а):

    Вот такой должна быть идеальная новость: рок-звезды, смерть и писюны (пусть и без глаз).

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  • Тварь написал(а):

    некоторые писюны очень… странные http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif

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  • Зануда написал(а):

    Дружище Христос написал(а):
    Вот такой должна быть идеальная новость: рок-звезды, смерть и писюны (пусть и без глаз).

    У писюнов есть глаза! http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif
    А это, можно ли её назвать хуевым мастером?

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  • Бармалей написал(а):

    Померла? Да и хуй с ней

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