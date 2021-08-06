«Абсурд» от GUNS N’ ROSES. Слушаем новую песню!Новинки и новости
Ну то есть почти новую. Трек «Absurd», студийную версию которого «ганзы» показали сегодня, а на концерте презентовали пару дней назад, в действительности родом из рекорд-сессий к альбому Chinese Democracy — и ранее сливался пиратами в сети под названием «Silkworms». Много лет спустя коллектив наконец к наработкам вернулся и довел до ума. Или же, может быть, до безумия — учитывая жестокий процессинг, коему подверглись партии Эксла.
В настоящий момент GUNS N’ ROSES в туре под названием «We’re F’N Back!» в составе Rose/Slash/Duff McKagan, плюс гитарист Richard Fortus, барабанщик Frank Ferrer и два клавишника: Dizzy Reed и Melissa Reese. Как это выглядит вживую, надеюсь, расскажу через полтора месяца, а пока — немножечко «Абсурда».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 371
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А и нормально вроде бы!