Slash об успехе реюнион-тура GUNS N’ ROSES: «Деньги — не то, что меня возбуждает во всем этом деле»

Slash на днях поделился своими ощущениями от колоссального успеха реюнион-тура GUNS N’ ROSES «Not In This Lifetime…», прибыль от которого превысила 500 миллионов долларов. «Деньги — это не то, что меня возбуждает во всем этом предприятии, — сказал он, — круче всего, что такой тур случился в принципе, вообще. Мы не смотрим на реюнион как источник долларов, центов, или даже как на некую статусную вещь. Важен сам опыт: то, что мы играем; эти охерительные толпы и охерительная реакция; сама группа… да черт, это все просто потрясающе. И для нынешнего состава всего перечисленного, в общем, достаточно».

«Нам было весело — и именно по этой причине турне продлилось так долго. Не из-за денег, а потому что, допустим, мне было прикольно как музыканту. Ведь мы, на самом деле, даже и не думали, что дело выгорит. Столько было всего дурного между нами… а тут раз, собрались, — и пошла позитивная волна. Мы прошли вместе целый тур, без малейших проблем, как будто никаких сложностей не было в прошлом. Ничто нас не отчуждало — и одно это уже восхитительно. А тут еще и такая реакция публики… мы не ожидали подобной реакции!

Вся эта хрень меня даже смущает. И это, безусловно, волшебная хрень — а тот факт, что она вышла финансово успешной и т.д. и т.п. — то что ж, тоже круто. Я это тоже ценю, но это для меня далеко не главное и не самое лучшее в идее и итогах реюниона».

Слэш, конечно, человек небедный и, наверное, может позволить себе говорить о полмиллиарде как о некоем приятном бонусе к веселому времяпровождению. Но. Не так давно на глаза попалась заметка журналиста «Classic Rock», который у того же Слэша брал интервью. Вот что он написал.

«Были люди, обеспокоенные результатами нашей беседы. И перед тем, как мне дали пообщаться со Слэшем, я подписал контракт, в котором говорилось, что если что-либо пойдет не так, — в смысле, фэны возмутятся чем-либо из написанного, и GUNS N’ ROSES потеряет из-за этого деньги, — то убытки возместит «Classic Rock». Когда имеешь дело в четвертым по прибыльности турне всех времен, мелочей не бывает. Все окружено паранойей. Подготовка к «Not in This Lifetime» заняла полжизни, и никто не хочет, чтобы что-либо обломалось. Заметьте, кстати: GUNS N’ ROSES с периода реюниона не дали ни одного крупного интервью».