Премьера: новый сингл GUNS N’ ROSES «Perhaps»Новинки и новости
GUNS N’ ROSES решили показать, что еще способны генерировать новый материал, и выпустили сингл «Perhaps». Про альбом речи пока не идет, но это, видимо, нужно еще подождать лет пятнадцать. А тема неплоха.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 112
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Комментарии
Писюн c глазами:
А внимательнее почитать, кто тут что пишет, нет времени, сразу серануть?) Где ты мой хоть один коммент за них видел(а)?…
Navka:
Ну хто б ще собі обрав нік «пісюн с глазамі», як не москальська свинособака…
Navka:
件名:
Тема — как аут-тейк времён «Chinese Democrasy». Достаточно средне.…
Green:
Неожиданно интересно!!! Хочется по итогу весь альбом прослушать, как выйдет.…
Профессор Преображенский:
Архитектор Ненависти написал(а):
Выblядки тупые, неплохо вам мозги всем американцы vыебали, незнание истории за последние сто лет — ваш огромный минус, ну а про…
Архитектор Ненависти:
Выblядки тупые, неплохо вам мозги всем американцы vыебали, незнание истории за последние сто лет — ваш огромный минус, ну а про восемь лет бомбежек мирного населения �…
Тварь:
Настя, имя Инфернуса все-таки Рогер. Он же норвег, а норвежское имя — Рогер (на самом деле буква «о» в норвежском (кроме ряда случаев) тоже произносится как «у», а буква «�…
Дружище Христос:
zzz написал(а):
Дружище Христос написал(а):
Настоящий блэкарь даже о том, как он пиздюлей получил, не может рассказать без пафоса
Он не тру, патамушта тру про люб…
zzz:
Дружище Христос написал(а):
Настоящий блэкарь даже о том, как он пиздюлей получил, не может рассказать без пафоса
Он не тру, патамушта тру про любовь писать …
Дружище Христос:
Настоящий блэкарь даже о том, как он пиздюлей получил, не может рассказать без пафоса …
Дружище Христос:
Антон:
Есть мнение, что орги не имеют прав на деятельность с покрытием и всем остальным. На Тьме в Питере почти ничего сделать нельзя чисто документально.…
Тема — как аут-тейк времён «Chinese Democrasy». Достаточно средне.