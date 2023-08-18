GUNS N' ROSES
18.08.2023

Премьера: новый сингл GUNS N’ ROSES «Perhaps»

Новинки и новости

GUNS N’ ROSES решили показать, что еще способны генерировать новый материал, и выпустили сингл «Perhaps». Про альбом речи пока не идет, но это, видимо, нужно еще подождать лет пятнадцать. А тема неплоха.

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1 comment

  • 件名 написал(а):

    Тема — как аут-тейк времён «Chinese Democrasy». Достаточно средне.

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