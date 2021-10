Слишком поздно умирать молодыми. Концерты GUNS N’ ROSES, Ace Frehley, ALICE COOPER в Северной Каролине

Последние две недели выдались плотными по части ветеранских концертов. METALLICA (видела впервые) и JUDAS PRIEST (видела второй раз) на фестивале, а затем с перерывом в неделю — туровая остановка GUNS N’ ROSES в столице Северной Каролины Роли и сегодня в Шарлотте — ALICE COOPER с гостевым сетом Ace Frehley. Музыка для тех, кому сильно за (на Купера народ пришел средней возрастной категории лет, наверное, в 60) и/или для тех, кто хотел посмотреть классику рока, пока она еще двигается. (На ROLLING STONES, которые выступали в эти выходные, я таки не решилась пойти: есть мнение, что двигаются они уже вовсе не очень.)

Тур «ганзов» под названием «We’re F’N Back» начался 11 августа и, как ни странно по нынешним временам, без проблем и отмен завершился 4 октября, когда Эксл, расчувствовавшись, от души поблагодарил и свою команду, и специальных людей, отвечавших за защиту этой самой команды от ковидлы, а также публику за то, что все получилось и прошло, по его мнению, офигенно.

Северной Каролине достался один из последних концертов турне. Мероприятие проходило в PNC-арене, рассчитанной на 20000 человек (там же, в счастливые здоровые времена, мы прощались со SLAYER), — и огромный зал был практически полон.

Сыграла группа тридцать песен, в том числе несколько каверов («Knockin’ on Heaven’s Door», естественно; «I Wanna Be Your Dog», который спел Duff McKagan и который норовят исполнить абсолютно все рокеры, как будто Игги Попу за всю его карьеру предложить больше нечего), новые песни, вневременные хиты и просто то, что считали нужным (см. сетлист).

Выглядят музыканты для своих лет весьма хорошо — даже Роуз избавился от бочонкообразного облика, — к их активным телодвижениям прилагался чудный звук и эффектный видеоряд с восхитительным светящимся водопадом под «November Rain», но…

В целом выступление скорей напоминало соло-концерт Слэша. Самое яркое световое пятно на сцене — ему; камера, преследующая цилиндр с неизменным курчавым облаком, татуированные мускулы и пальцы, стремительно перебирающие, обнимающие то двойной, то обычный, перемотанный мириадами звуков гитарный гриф. Соло. Невидимый взгляд за черными очками и волосней. Пальцы. Соло. Соло. Соло. Зачарованная камера носилась за Слэшем, лишь изредка, мельком, задевая других музыкантов и — без особого интереса — фронтмена.

Впрочем, все даже закономерно. Слэш — гитарный бог, и играл он божественно, много, обильно, поглощая пространство и время. А вот Роуз пел плохо.

Может быть, сказалось длительное турне — ведь мы все видели, как совсем недавно хорош он был в AC/DC, да и в своей группе вроде как не терялся, — но с высокими нотами вживую у него была большая проблема, да и вообще где партию можно было не петь, а проговорить, он старался схалтурничать и не напрягать связки. В результате — впечатление странное. Вроде бы и оно, живая классика в действии, — но таки нет.

..От выступления Ace Frehley с его соло-группой ожиданий вообще было ноль.

Творческий пик карьеры Эйса пришелся на KISS (aka бывший гитарист и один из основателей) — ну а KISS, в моем разумении, сильно переоцененный коллектив, выезжавший все годы своей славы на чем угодно, только не качестве песен. Сольная же карьера Frehley оказалась еще более унылой, так что в 2020 году он занялся выпуском каверов (так, например, «Good Times Bad Times» LED ZEPPELIN на радость олдырям прозвучала на сегодняшнем шоу).

70-летний «Spaceman» играл в основном песни KISS: семидесятнический рок, не только морально уже устаревший, но и в блеклом, несколько шамкающем исполнении Эйса отчетливо отдающий землей. Народ вяло приветствовал и курил шмаль. А потом Эйс долго выдавливал соло, предлагая всем оценить, какой он крутой гитарист (нет). В общем, все это было совершенно тоскливо — и пережить 40 минут выступления Легендарного Музыканта помогали только демонические виды центра Шарлотт.

Концерт проходил на свежем воздухе, в амфитеатре специального музыкального района, день выдался пасмурно-влажный, и тяжелые вечерние облака, обволакивающие разноцветно сияющие макушки небоскребов аптауна, мрачно сочились синим и красным. После ухода Эйса сцену занавесили большим черным полотном, возня за которым намекала: готовится нечто постановочно-грандиозное.

Alice Cooper в этом году перешел 73-летний барьер, однако возраст ему по-прежнему не во вред. Законсервировавшаяся в какой-то момент прошлого внешность (фактурное орлиное лицо, практически не поредевший хайер, подтянутая легкая фигура), до сих пор молодая походка (тот же Роб Хэлфорд, немного помладше, давно уже двигается осторожно и по-стариковски, да и выглядит Санта Клаусом), свободные не скованные каким-нибудь артритом или мышечной слабостью движения. Не то чтобы Элис прямо порхает по сцене, конечно, — для этого у него есть толпа молодых музыкантов — но разыгрывает свои сцены блистательно, да и по лестнице взлетает, будто влюбленный юноша.

Сцена на концертах хоррор-шок-дедушки, конечно же, впечатляющая. В Шарлотте это был двухуровневый замок — с пещерами и ходами, с томными готическими красотками, манящими в потайные углы; гигантскими бродячими Франкенштейнами и зомби-моладнцами; маньяками и победным отрубанием шальной головы на большой гильотине.

Особнячок с кошмарами жил своею сумрачной предхэллоуиновской жизнью, кипешил и рассказывал сказки — однако маскарад, красочные переодевания и смена образов Элиса служили лишь дополнением шоу. Центром внимания был все-таки он, до сих пор отлично поющий, и группа, которая, неустанно перестраиваясь и перемещаясь, электризовала воздух, заряжала и заражала драйвом, со смаком, шикарным отчетливым звучанием каждой партии, создавала настроение и оживляла нехитрые, но бодрые песни затяжной и довольно успешной рок-карьеры маэстро. Страшно подумать, началась она еще в середине шестидесятых. Шестидесятых, Карл!

Любопытно, но даже старые вещи не казались каким-то ностальгическим хламом: Alice Cooper всегда умел делать музыку вневременную, и «No More Mr. Nice Guy» звучит в 2021-м так же уместно, как «Go Man Go». Хиты («Hey Stoopid», «Feed My Frankenstein», «Poison»); песни, которые забыл, но все равно лежат на подкорке, — драматизм и высокооктановая интенсивность подачи, эффектное шоу, а также общее ощущение, что человек вышел на сцену не умирать, а вжарить добротного рока, без скидок и вздохов, — все это, конечно, радовало и впечатляло. Элис Купер еще бодрячком!

Ну и, нельзя не отметить, у него-таки шикарная группа. Красотка и виртуоз Nita Strauss с взлетающей белой гривой и умопомрачительными соляками; басист/бэк-вокалист Chuck Garric (когда-то был в DIO); давний коллега Элиса по творчеству, гитарист Ryan Roxie; харизматичный и много где переигравший Tommy Henriksen… Все, кроме барабанщика Glen Sobel, в группе поют, помогая Куперу, все стопроцентно вовлечены в происходящее на сцене, так что оторвать взгляд решительно невозможно (непонятно только, на кого именно смотреть в первую очередь).

Завершилось шоу классической «School’s Out», перешедшей тематически плавно в «Another Brick in the Wall». Зал ликовал.

К слову, билеты на концерт Ace Frehley / ALICE COOPER можно было купить по акционной цене в $20. Самый лучший способ вложить двадцатку в этот четверг.

Ну и, кому интересно, вот пара видео с недавнего концерта того же тура, снятых из первых рядов. Будет возможность — оцените вживую лично.

